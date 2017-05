Luego del trasplante, Diego González evoluciona favorablemente

En el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, la madre de Diego Gonzáles, Ana María Di Vincenzo habló con LU 24 sobre la salud de su hijo y brindó un mensaje esperanzador para quienes esperan un trasplante.

“Diego evoluciona muy bien, ya se levanta, anda poquito pero está muy bien”, dijo, y agregó sobre el nuevo parte médico: “Hoy hablé con el médico me dijo que está muy bien todo y que llevaría 21 días en terapia y después lo pasaran a piso y lo que tenemos que estar en Buenos Aires son dos meses y medio”.

Sobre la importancia de la donación expresó: “Queremos transmitirle a toda la gente que no se desesperen, no digo que va a llegar un donante para todos, porque todos los días estoy pensando en los compañeros de Diego de diálisis que están en la misma lucha, a los cuales les mando un inmenso cariño, y que no desesperen que va a llegar”.