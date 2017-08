Luis Barrionuevo agradeció el premio recibido en Río Negro

Luis Barrionuevo, quien fuera distinguido recientemente el premio “Ceferino” en Viedma, que reconoció su tarea como payador internacional y también como conductor de “Domingos de Mate y Canto” que se emite por LU 24, el que recibió el Ceferino de Oro, y luego como payador internacional en la categoría premios Especiales, destacó su alegría por la distinción, y la participación de la rogativa mapuche en el Río Colorado, y la recorrida por lugares históricos en Carmen de Patagones, coronado por la recorrida en catamarán.

“Recibir un premio al final de la carrera de uno, al cabo de muchos años, que por momentos fue una lucha por esta causa del payador, lo quise, lo valoré y lo respeté, ha sido muy grande la satisfacción , y no puedo dar agradecimiento para todos porque esto es para todos no para Luis Barrionuevo solamente”.

Luis agradeció el apoyo familiar, “ ya que si uno no tiene el apoyo de la familia es imposible; me llevó mi yerno desde Cascallares porque no podía manejar, y tengo en mis manos, los diplomas y el premio que otorgó Oscar Oliva, Mónica Vadillo y Leonor García, directora de cultura y coordinadora respectivamente”.