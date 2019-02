Luis Sanguinetti presente en Claromecó: “Me jubile de la gestión, pero no de las ideas”.

El Cdor. Luis Sanguinetti, quien fuera funcionario provincial años atrás, se encuentra en Claromecó como todos los años en vista a participar del concurso de pesca “Las 24 Horas de la Corvina Negra”. En diálogo con LU24, consideró difícil la situación por la que atraviesa el país, y señaló: “Me jubile de la gestión, pero no de las ideas”.

“Desde el año 76 llego, vengo seguido. Me jubilé y tengo la casa acá. Lo veo lindo a Claromecó. Al país lo veo difícil y la provincia más o menos igual. Faltan hacer muchas cosas, pero la provincia es tan difícil como la nación”, sostuvo, al tiempo que remarcó: “Me jubilé de la gestión, pero no de las ideas”.

En ese sentido, recordó algunos de gestiones en beneficio del distrito: “traje la obra de agua, la red troncal, BAGSA para la zona, y las cloacas no alcanzamos”.

En cuanto al concurso, orgulloso recordó ser el ganador de una de sus ediciones, en el año 1993.