Luis Zorrilla, candidato del MV: “mi idea es colaborar”

El empresario Luis Zorrilla es el tercer candidato a concejal por el Movimiento Vecinal para las próximas elecciones. Entrevistado por LU 24, el dirigente de la Cámara Económica aseguró que la propuesta lo tomó por sorpresa, aun cuando siempre tuvo una vocación por la participación institucional. “Me toca que me hayan convocado desde el vecinalismo, y acá estoy para sumarme y colaborar en lo que pueda desde mis conocimientos y capacidades”, señaló.

El propietario de Soda y Agua Tres Arroyos aseguró que “nunca participé de la política partidaria y no es lo que más me atrae, pero a través de la Cámara Económica me vinculé con la Agencia de Desarrollo Productivo que maneja la Municipalidad, y pude colaborar, que es lo que más me gusta, desde el lugar en el que estoy. Mi experiencia en la Cámara es muy buena, tuve la suerte de que me convocaran poco tiempo después de volver a Tres Arroyos, y entiendo que las entidades intermedias son buenas formadoras de dirigentes”.

Zorrilla admitió no haber conversado todavía con sus compañeros en la nómina vecinalista, aunque anticipó que esta semana habrá reuniones en tal sentido. “Por suerte tengo compañeros con experiencia que me irán instruyendo, porque desconozco cómo se encara una campaña política”, consideró.

Finalmente, destacó el apoyo de su familia a la hora de tomar la decisión. “Tengo hijos chiquitos, para mí es importante poder dedicarles tiempo. Además, una empresa con 30 empleados, que requiere de mi compromiso. Me decidió el hecho de que comparto este espacio en el vecinalismo con gente que conozco”, finalizó.