Paro docente: Aseguran que es inconstitucional la conciliación obligatoria

La secretaria general de UETA, Mirta D’Annunzio, aseguró que el lunes y martes finalmente habrá paro docente, luego de una serie de idas y vueltas con la Provincia en el marco de la discusión por el reclamo salarial entre otras cuestiones.

“Ayer estuvimos en La Plata en un congreso. Al mediodía los paritarios fueron al Ministerio de Economia. Se suponía que era para mejorar pero no. En la primera reunión se ofertó el 18 por ciento, en 4 cuotas con la cláusula gatillo. Se rechazó esto y el 28 pasado, dicen que si no se aceptaba el 18, iba a ser calculado con el índice de la inflación del INDEC y fue también rechazado. Ahora se llamó a los gremios; se concurrió y vuelven con el índice inflacionario y lo que sonó a extorsión fue que se ofrece 800 pesos en negro por única vez a los que ganan hasta 5 mil pesos y 1200 pesos a los que ganan más de 15 mil y 2 mil pesos para más de 20”, detalló.

Advirtió que “el ministro dice todo lo contrario y no es verdad. Lo desmiento porque yo estaba en el congreso. La sumas eran en negro y por única vez, la condiciona era levantar las medidas del lunes y martes. Lo que pidieron además fue un cuarto intermedio; se les otorga y cuando regresan vienen con otra persona, un escribano y dictaron conciliación obligatoria para lunes y martes. En limpio, no se sacó nada de ese encuentro. Es ilegal, porque el paro era nacional y la Provincia no puede hacer eso. Hay falencias desde lo legal y se hará la presentación, porque es inconstitucional”.

Advirtió que desde el Gobierno se están pidiendo listas de gente que “hará paro, docente con sus datos, y los que no, y los establecimientos que estarán cerrados, eso nos recuerda eso viejos tiempos. Acá no solo se pide salario, sino muchas falencias, no viene desde ahora, sino de años, pero se ha profundizado”, alertó.