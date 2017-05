Luppino: “Hay incremento de casos de sífilis, llevamos 57 en lo que va del año”

Al notarse un incremento en el número de casos de sífilis en la ciudad y también que afectan a la región, LU 24 consultó al Dr. Héctor Luppino quien explicó que “la expansión es a nivel general, es cierto que se ha incrementado y nuestra ciudad no queda exenta”.

El titular del equipo de Medicina Preventiva del Hospital Pirovano asintió respecto al número que se han detectado: “llevamos cincuenta y siete casos en lo que va del año”, advirtió,

“Lo que nosotros decimos en las charlas es que existe una discordancia entre a precepción del riesgo y la medida que se toma, esto puede sucederle a cualquiera y lo mejor es consultar y no automedicarse”, agregó.

“A la sífilis en principio se la conoce como la gran simuladora, ya que puede presentar síntomas parecidos a cualquier enfermedad, y circula por estadíos, comienza con una lesión primaria de una ulcera que no duele, luego se acompaña de la inflamación de ganglios regionales, y si no se tiene en cuenta aparece la etapa secundaria, con malestar en piel y mucosas, y a partir de ahí se entra en una etapa de latencia que puede durar treinta años y en la que solamente se diagnostica por análisis de sangre, y se puede desarrollar la sífilis terciaria que compromete órganos y lleva a la muerte hoy en día es extremadamente raro, puede suceder en personas con VIH Sida”, explicó.

“Desde que el germen ingresa al organismo este se transmite permanentemente, hemos detectado muchas embarazadas con sífilis latente, y ahí tratamos de buscar a los contactos para encontrar a la cadena que se ha producido para que se genere la dispersión de la enfermedad; y por suerte no hemos tenido casos de sífilis congénita, que se da en bebes de mujeres que tienen sífilis y no han sido tratadas, con consecuencias como aborto, muerto en útero; y quienes nacen pueden quedar sordos o ciegos, con una tasa elevada hoy día porque se había propuesto bajarla todavía no se logra. Que aparezca una sífilis congénita hoy día es un fracaso en el sistema de salud”, relató el galeno.

“Que vayan a la consulta, que no vayan a la farmacia a pedir la pomadita, para que el médico pueda hacer el diagnóstico, los datos que tenemos son datos del Hospital Pirovano yhay muchos más que se atienden en privado, y si tenemos 57 en un año probablemente haya muchos más dando vuelta en la ciudad sin que lo sepan”, pidió.

“La recomendación es el uso de un profiláctico, y es lo que decimos en las escuelas y orientamos a la mujer que use preservativo sobre todo en las relaciones sexuales ocasionales y hoy en día es saludable que cualquier persona que consulte hasta por un simple dolor de cabeza es recomendable que se haga los análisis para detectar a posibles portadores”, concluyó.