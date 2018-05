Macri inauguró en Bahía Blanca el primer parque eólico construido en el país a través del programa RenovAr

El presidente Mauricio Macri inauguró hoy en Corti no solo el primer parque eólico de Bahía Blanca y la región, sino también el primero en ser construido en el país mediante el programa RenovAr, que propicia el desarrollo de energías limpias.

El parque eólico Corti es un complejo con 29 molinos (aerogeneradores) que tendrá la capacidad para generar una energía equivalente a la de todo el consumo domiciliario de la ciudad y a la del doble de la que requiere el Polo Petroquímico.

"Finalmente entendimos para qué estaba el viento", bromeó Macri sobre el viento bahiense. "La energía es necesaria para el crecimiento de nuestro país y para el funcionamiento de la vida diaria de todos nosotros", dijo en un discurso dado poco después de las 13.

"Poner estas torres, armarlas y operarlas, cuesta. Ahí no puedo hacer ninguna magia. Las tarifas representan lo que vale hacer la energía. Desde el primer día les dije que iba a decir la verdad y que magia no hacía y por eso estamos recomponiendo las tarifas", sostuvo.

Y agregó: "Generamos energía y trabajo para el futuro y el presente porque con estos parques se generó trabajo de calidad. Una empresa danesa se instaló en el país para hacer aerogeneradores que serán industria nacional. Eso mueve a un montón de pymes que finalmente podrán exportar al mundo".

A Macri lo acompañaron el ministro de Energía, Juan José Aranguren; el secretario General de Presidencia, Fernando de Andreis; y el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, además del dueño de Pampa Energía, la empresa que hizo el parque.

El parque eólico

El nuevo parque tiene un total de 29 aerogeneradores, cada uno de ellos compuesto por cuatro tramos de torre, una nacelle y tres palas que impulsan la turbina, de un diámetro total de 126 metros.

Para la instalación de estos aerogeneradores se construyeron sofisticadas obras en las plataformas y fundaciones similares a las que existen en los diferentes parques de ese tipo en el mundo.

Los generadores eléctricos acoplados al eje de la turbina, a 87 metros de altura, generarán la energía eléctrica en 33KV.

Se han conformado distintos circuitos colectores internos que se conectan a dos transformadores de 132KV, y así la energía producida se entregará en la subestación eléctrica Bahía Blanca, propiedad de TRANSBA, ubicada al otro lado de la Ruta Provincial 51, frente al parque eólico.

La localización de Bahía–Corti elegida por Pampa Energía se explica por el carácter de sus vientos; la infraestructura ya existente en la región y la proximidad del Polo Petroquímico, que representa un potencial de alta demanda de energías renovables.

