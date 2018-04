Madre de cuatro hijos solicita ayuda para mejorar su vivienda

Lorena Di Giacomo tiene cuatro hijos y solicita la ayuda de la comunidad ya que por problemas personales tuvo que mudarse a la casa de su tío, ubicada en Liniers 779, pero no tiene luz y agua, y no posee los medios para poder pagarla.

“Necesito arreglar la casa de mi tío, de donde estuve alquilando me tuve que ir, la Municipalidad se lavó las manos, no me ayuda en nada. Yo necesitaría arreglar los techos de la casa, estamos sin luz con los cuatro chiquitos. Necesito mudarme ya y en estas condiciones no puedo”, contó Lorena al móvil de LU 24.

Asimismo pidió “a quien pueda y le sobre una bolsa de cal, de cemento, chapa y me ayuden a poner la luz”. Por último solicitó cosas para los nenes.

A quien pueda colaborar deberá dirigirse a Liniers 779.

Comunicado de la Secretaría de Desarrollo Social

La Secretaría de Desarrollo Social informó que la familia Di Giacomo es asistida mensualmente con un monto de 6 mil pesos.