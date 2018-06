Madre de la menor golpeada en plaza San Martín: “Siento mucha impotencia y bronca”, dijo

La madre de la menor agredida en plaza San Martín ayer al mediodía, Gabriela Schnar, habló con LU 24 sobre el hecho de violencia que vivió su hija.

Contó que “ella salió a las 12 del colegio con dos de sus compañeros, cuando la intercepta esta gente y la agreden físicamente. La tiran al piso, le pegan patadas en la cabeza, en todo el cuerpo. Cuando dos de estos chicos logran correr a esta persona que la estaba agrediendo, que las dos son mayores de edad, ella puede correr hasta la Comisaria y denunciar”.

Fue la propia policía quien le dio aviso a la madre, quien ese momento se encontraba trabajando. Dijo que en ese momento “ella estaba en estado de shock, de nerviosismo, golpeada y la ve el médico de la policía. Luego al llevo a la clínica para tener otro informe y radicamos la denuncia como corresponde”.

Sobre el motivo de la agresión explicó que “todo comenzó hace un tiempo cuando mi nena salía con un sobrino de esta gente, cuando termina la relación entre ellos no hay problemas, pero esta gente toma represalias. Ellas son Milagros Pérez y Mayra Pérez, esta última es seguridad en un boliche nocturno, bastante grande de edad”.

También la madre de la menor contó que el año pasado habría tenido que cambiarla de establecimiento educativo, tras sufrir un hecho similar dentro de la escuela, pero que en ese momento no radicó la denuncia.

“Esperemos que se solucione muy pronto todo esto y que se tomen medidas para con estas personas que son mayores”, sostuvo Gabriela Schnar, y agregó: “Siento mucha impotencia porque esta gente se maneja en bloque, no tiene que hacer causa común por algo que ya terminó, y mucha bronca”.