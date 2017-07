Madre de Reta reitera reclamo por bullying contra su hijo

Cristina Petersen, la vecina de Balneario Reta que denunciara la semana anterior públicamente a través de LU 24 que su hijo sufre bullying por parte de un compañero de la Escuela Secundaria N° 5 del balneario Reta, concurrió a los estudios la emisora para reclamar que las autoridades escolares de la cual depende el establecimiento mencionado, tomen contacto con su persona, “ya que hasta el momento no lo han hecho, se han comunicado desde la Fiscalía y también Marcelo León, a cargo del Servicio Local”.

Petersen sostuvo que “la directora está muy enojada porque salí en los medios, y me dijo si yo quería que mi hijo tenga un trato especial”, en tanto argumentó que “en una de las oportunidades que fui, una de las preceptoras me dijo que “el día que tu hijo se canse le va a romper la cabeza”; mi hijo es especial y difícil, -sufre de epilepsia - pero tenés que ser un bardo para que seas impune”.

“Hoy fuimos a ver al neurólogo, y está muy preocupado porque todos estos procesos hacen que mi hijo retroceda y le provoca convulsiones que pueden dejar secuelas como la que tiene actualmente, la movilidad fina”, agregó.

Afirmó además que tomó contacto con la persona a cargo del gabinete pedagógico, “quien me dejó conforme en la última reunión; el resto de los presentes no”.

“Las amenazas son constantes, y yo pienso en qué sucede si se puede animar a algo más, quién será responsable, yo voy a hacer responsable a la institución”, dijo.

“Esta situación se da hace unos tres meses, este alumno molesta no solo a mi hijo, es un repitente, molesta a todo el grupo no deja que los profesores den clase, lo suspenden dos días y lo reincorporan, y la directora dice que puede solo hacer eso”, relató.

“Las respuestas son “estamos trabajando sobre eso”, pero yo no veo ningún adelanto, no me han llamado del Consejo Escolar, ya el tema está judicializado y cualquier otra novedad la voy a informar por los medios, porque creo que haciendo las cosas públicas tienen más contexto que llamar y hablar personalmente, porque no se soluciona nada”, manifestó, e indicó que ser formó una causa con intervención del Fuero Penal Juvenil, a cargo de la Dra. Vizzolini.