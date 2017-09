Madre denunciará a la Dra. Almendra. Asegura que se negó a atender a su pequeño hijo herido

Una madre denunció a través de LU24, que tras permanecer en la guardia del Hospital a la espera de que brindaran atención médica a su pequeño hijo de siete años que había sufrido un accidente doméstico, la Dra. Almendra se negó a atenderlo al aducir que “no era pediatra”, por lo que manifestó que iniciará acciones legales en su contra por lo sucedido.

María José Cuevas, relató con indignación esta mañana a nuestra emisora: “el domingo a la noche mi nene se choca el manubrio de una moto y sangraba mucho porque se lastima la boca. Vamos al hospital; esperamos un poco y como no sabía voy a pediatría. Sale una enfermera y no había pediatría y me dijo que llamaría a uno. Espero; vuelvo a la guardia; nadie me atendía y los mismos que estaba ahí esperando, se empezaron a alterar porque no me atendían y ellos mismos veían que al nene le faltaban dientes y sangraba. Le decían a la Dra. Almendra que estaba en el consultorio que me atienda. Ella dijo que le hablaran de a uno. Me dijo ‘yo pediatra no soy y no se lo voy a atender’. Y no me lo atendió, así que me vine a mi casa y el nene estuvo en un grito toda la noche y me lo atendieron al otro día a la mañana”, manifestó.

Cuevas, indicó que hará esta mañana la denuncia en la Comisaría 1° de la ciudad. “Yo sé que ella no es pediatra, pero lo tendría que haber atendido igual por una hemorragia o una posible fractura. Yo no tenía para llevarlo al sanatorio”, dijo y reiteró: “ella lo único que dijo fue: cerrame la puerta. Yo no soy pediatra y no lo voy a atender. Me quede dura, no sabía qué hacer, es una criatura de 7 años”, señaló.

Continuando con su relató a LU24 Cuevas comentó también que su reclamo se volvió masivo, ya que “ni bien llegué a mi casa hice una publicación en facebook, porque no es la primera vez que leo estos casos, pero esta era la primera vez que me pasaba a mí”.

Agregó que su hijo se encuentra bien y recuperándose. “No es solamente esta Dra. hay varios casos, por eso mañana reclamaremos en la Plaza San Martín por esta situación que se vienen dando”.