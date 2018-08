Madres del Jardín 913 se autoconvocaron en defensa de la maestra

Un grupo de madres de alumnos del Jardín N°913 se autoconvocaron en la plaza San Martín, en defensa de la maestra a la que Ayelén Suárez, vecina tresarroyense, acusa de haber golpeado a su hijo. En el lugar, Eliana –una de las mamás presentes- aseguró a LU 24 que “queremos defenderla a la seño de lo que se ha dicho, se la ha quemado por todos lados y no es así. Somos 26 mamás contra una sola que desde principio de año está con problemas con la maestra y no se sabe por qué. Y la seño es muy buena, trata muy bien a los chicos”.

“Esta mamá siempre planteó problemas desde el principio, decía que a su nene le pegaban, lo mordían, quería poner cámaras en el jardín porque decía que a los nenes la maestra no les cambiaba los pañales, pero fue siempre ella sola, nosotros no”, aseguró Eliana.