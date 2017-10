Mafia china en Bahía Blanca: Atacaron un supermercado oriental a punto de abrir

Un grupo de ciudadanos, de aparente origen chino, atacaron a los dueños de un supermercado que está a punto de inaugurarse en la calle Drago 1938, enfrente de la Terminal de Ómnibus de Bahía Blanca.

El hecho, que aparenta ser una advertencia o un caso de mafia china, generó destrozos en el mobiliario y las heladeras del local y dejó a varios chinos con cortes y golpes. Entre ellos se encuentra Yu Qi, de 43 años, que terminó internado en el Hospital Penna de la vecina ciudad.

"Estabamos terminando de descargar heladeras, estanterias y la maquinaria para inaugurar el local, cuando aparecieron unos 10 chinos con fierros, cuchillos y empezaron a romper todo y golpearon a los dueños", contó Héctor, un camionero que se encontraba trabajando en el lugar.

"Nos salvamos porque no estábamos adentro. No mataron a nadie de casualidad, pero fue un aviso importante. Es evidente que no quieren que este supermercado abra", destacó el transportista.

Dificultad para encontrar a los responsables

Santiago Vecchi, abogado de los supermercadistas chinos de Bahía Blanca, le dijo al medio bahiense La Brújula 24 que "es muy difícil encontrar a los responsables" del ataque, porque "el dueño tiene varios comercios iguales y en todos los casos hay otros supermercados cerca".

"Estas son cosas que viven casi a diario estas familias y que a veces trascienden más por la prensa que por ellos. Esa propiedad de Drago -la que fue atacada- hace más de un año que está terminada", comentó el profesional.