Magrath declaró y su abogada cuestionó a la Fiscalía: “usa datos falsos”

Ricardo Magrath estuvo por varias horas hoy en la Fiscalía local, donde compareció ante la doctora Verónica Vidal, quien instruye la causa por los llamados “títulos truchos”. Tras ser sometido a indagatoria, su abogada Elisa Hospitaleche advirtió que los mentados “audios” que habrían sido, al decir de la representante del Ministerio Público, una prueba clave para la imputación del exsecretario de Seguridad, “no son un elemento de cargo para Magrath porque la pericia indica que no está probado que sea su voz, los audios no son originales y la mala calidad de los mismos tampoco permite acreditar que fueron editados aunque sí digitalizados. Además no hubo una prueba de voz para determinar biométricamente que se tratara de Magrath. Un organismo distinto a la Policía local y al Ministerio Público da por tierra con su dictamen la opinión o la estrategia de la Fiscalía. La falta de objetividad es evidente, y no se entiende, porque hasta que presentó su denuncia, Magrath aportaba a la Fiscalía datos para esclarecer ilícitos”.

“Los que también se encuentran imputados en esta causa y aportaron estos audios, pueden apelar a cualquier cosa para defenderse, incluso mentir como lo han hecho, y pueden hasta haber efectuado estas grabaciones que no contienen ningún elemento de cargo. Lo que sí es importante es que Duchosal, uno de los imputados, es que en su momento se informó quién consiguió y pagó los títulos truchos, hay una prueba del contacto de Facebook con la persona que los proveyó, y con eso el Ministerio Público no hizo nada”, agregó Hospitaleche.

“Un rol circunstancial”

En el primer tramo de la indagatoria, Magrath dijo –según su abogada- haberse enterado de la presentación de títulos apócrifos por parte de aspirantes a la Policía Local “por información que le suministró la propia fiscal, quien le dijo que había una denuncia anónima en el Ministerio de Seguridad y otra hecha en la Fiscalía local por Soulé (N. de la R.: edil del Frente Renovador). En ese momento hablan de trabajar en conjunto para que los efectivos, que a criterio del Ministerio Público eran excelentes, pudieran continuar en las fuerzas”. Luego, tras explicar cuáles fueron sus funciones en relación a la Academia de Policía Local, a la que “únicamente se le prestó espacio físico”, aseguró que “una vez designado el director de la Academia, la única función de Magrath fue elevar al Ministerio los expedientes de los más de 200 aspirantes para que se verificara la documentación y se hiciera la selección, pero sin tomar contacto alguno con títulos o legajos personales”.

Duchosal y el secreto profesional

Según Hospitaleche, Magrath dijo conocer de manera previa a cuatro de los cinco coimputados en esta causa, y negó haber tenido vínculo alguno con Mauricio Duchosal, sobre quien la letrada advirtió que “en base al cambio que hizo de su declaración hace unos días, el Ministerio Público estaría intentando acreditar que tanto Magrath como yo en su rol de defensora lo habríamos obligado a decir determinadas cosas, lo que es falso y se puede probar con los audios que él mismo me aportó y con lo que, de persistir la idea de formular alguna imputación, ya se elevó una denuncia al Colegio de Abogados donde pediré que se me releve del secreto profesional para dar detalles de lo que Duchosal, en confianza, me dijo como abogada”.

“Se busca perjudicar al intendente”

Por otra parte, la letrada admitió que cree que la fiscal Vidal elevará a juicio la causa contra Magrath, con la intención de perjudicarlo a él pero también al intendente Carlos Sánchez, “con quien no me une ningún tipo de vínculo. Mientras tanto, el resto de la sociedad sabe, como lo refiere el policía Julio Rodríguez como parte de una conversación de él mismo con algún miembro del Ministerio Público, que si Magrath es condenado a esta gente le han prometido que podrá volver a las fuerzas de seguridad, lo que entiendo un absurdo, porque el Ministerio de Seguridad debería seguir una política que impida a los delincuentes ingresar a la Policía. Además, los coimputados firmaron declaraciones juradas diciendo que la documentación que presentaban era legítima, con lo que se cumple el viejo agioma que dice: “a confesión de partes, relevo de pruebas”.