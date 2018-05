“Malvinas, Siempre”, muestra fotográfica con testimonios hoy en el Instituto 33

Hoy a las 19 horas quedará habilitada en el Instituto 33, Sarmiento 50, “Malvinas, Siempre”, una muestra fotográfica con testimonios.

La apertura estará a cargo de la agrupación ex combatientes “Roberto Reduciendo”, luego disertará el Licenciado Abel Tassello sobre “la verdadera historia del hundimiento del ARA General Belgrano”, y finalmente habrá interpretaciones a cargo de estudiantes y docentes del Conservatorio de Música y músicos invitados.

Expone en la muestra fotográfica, Rosana Greco. La entrada es libre y gratuita.

Visitaron nuestros estudios Greco y el Lic. Tassello quienes invitaron a la comunidad a participar de este encuentro sobre las Islas Malvinas en el teatro del Instituto 33. “Abel es veterano de guerra de Malvinas, no es ex combatiente, presto servicios humanitarios a bordo del Bahía Paraíso y le tocó su lugar en la historia como rescatista de los náufragos del General Belgrano”, contó Greco.

Al respecto Tassello recordó su trabajo en el buque hospital y expresó que “hoy es un día muy triste personalmente para mí porque estuve en el hecho”, tras cumplirse este 2 de mayo 36 años del hundimiento del Belgrano y agregó sobre aquel día: “Tardamos 40 horas para llegar al lugar del hundimiento, porque sabrán ustedes que se desatan violentos temporales, entonces eso hacía que no pudiéramos avanzar a más de 20 nudos, y ya analizando que íbamos a ser los últimos que llegáramos a prestar auxilio, sabiendo también que nos íbamos a encontrar con lo peor porque los sobrevivientes ya llevaban 40 horas en las balsas”.