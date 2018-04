“Mamás Coraje” en la inferiores de fútbol del Club Recreativo Claromecó

Un grupo de mamás, con mucho esfuerzo, sostienen la continuidad del Fútbol de Inferiores en el Club Recreativo Claromecó. Ellas tienen que juntar alrededor de $ 27.000 mensuales para poder pagar a los árbitros y su remis, seguro, profe, traslado y comida de los chicos cuando juegan de visitantes. Para lograrlo, cuando juegan de locales, cobran una entrada módica y manejan la cantina; también asisten a eventos (cuando les ofrecen la oportunidad) ofreciendo choripanes, hamburguesas, bebidas, etc. Ahora comenzaron a cobrar una pequeña cuota que no todos los chicos pueden pagar, para ayudar a cumplir con todos los gastos. Cuentan con el apoyo de auspiciantes como Fabio Etchegaray, oriundo de Claromecó, ex jugador y apasionado del Recre que donó $ 15.000 para comprar los equipos nuevos a las 2 categorías, o los $ 10.000 que recibieron de Pinocchio por ser auspiciante. También reciben donaciones o mercadería a precio reducido y por ello agradecen a Gustavo Saint Martin y a Carnicería Garnica.

Las inferiores de Fútbol del Club Recreativo Claromecó tienen 2 categorías, la séptima que son clase 2001/02 y la novena que son clase 2004/05. Tienen un profesor ("Matute" Marcelo Sanchez) y 2 técnicos (Pablo Montero y Guillermo Garnica).

En este momento está transcurriendo el Torneo Invitación de 8 partidos que es la preparación para el Campeonato Regional. Falta una fecha y los de la 9na. van punteros y a la 7ma. la viene peleando entre los primeros lugares.

Estas mamás aguerridas, que dedican tiempo, plata y esfuerzo por que el "semillero" del Recre siga su camino, merecen respeto y apoyo de la comunidad.