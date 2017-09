Mañana comienza la Exposición Ganadera, Industrial y Comercial de la Sociedad Rural de Tres Arroyos

Mañana comienza una nueva edición de la Exposición Rural de Tres Arroyos, contando un pleno lleno de su espacio físico con 120 stands en total entre industria, comercios, entidades y artesanía.

Este año se llevará a cabo un encuentro regional de Municipalidades en materia de producción y turismo.

La Rural ha previsto para esta edición una interesante charla sobre "Construir calidad de carnes. Del campo al plato" a cargo del Dr. Jorge Torrelli, con el auspicio del IPCVA.

El tradicional remate concentrará 150 vientres seleccionados Angus PC y Generales, con cría, preñadas, parición primavera y otoño y para entorar. A cargo de Agropecuaria Cepeda S.R.L. y a continuación 35 carneros Corriedale PxC y generales de cabaña “La Juanita” de Carlos Raúl Muda a cardo de La Agrícola Ganadera SA. Cabe señalar que no se suspende por lluvias.

Y como siempre se realizará la exposición de Caballos Criollos, contando en esta oportunidad 34 ejemplares y el auspicio de la AACC.

Acompañan distintas instituciones, que se encargaran del área gastronomía, como son el CAS Tres Arroyos y el Rotary Club Tres Arroyos, quien será este último el organizador del almuerzo oficial a beneficio del Hogar de Ancianos de nuestra ciudad.

Se recuerda que la entra es libre y gratuita, y que se realizaran sorteos con importantes premios que donaron los comercios participantes.

Programa

Viernes 08

08.00 hs. Ingreso de Caballos Criollos

12.00 hs. Finalización de la Admisión

14.00 hs Mansedumbre

Campeonato de castrados

Categoría pre potrillo

Sábado 09

8. 00 hs Caballos Criollos: Categoría Reprod Machos

Categoría Reprod Hembras

10.00 hs. Encuentro municipal regional de producción y turismo

15.00 hs. Campeonato Reproductores Machos

Reproductores Hembras

15:00 hs. Remate Especial de 150 vientres seleccionados Angus PC y Generales, con cría, preñadas, parición primavera y otoño y para entorar. A cargo de Agropecuaria Cepeda S.R.L.

A continuación 35 carneros Corriedale PxC y generales de cabaña “La Juanita” de Carlos Raúl Muda a cardo de La Agrícola Ganadera S. A.

No se suspende por lluvia.

19.00 hs. Charla sobre “Construir calidad de carnes. Del campo al plato” a cargo del Dr. Jorge Torelli- Auspiciada por el IPCVA

Domingo 10

11.00 hs. ACTO OFICIAL

Con la participación de funcionarios provinciales, municipales y representantes de entidades rurales y CARBAP

Desfile de caballos criollos campeones

Entrega de premios a stand y reconocimientos

Reconocimiento a un profesional veterinario por parte del Circulo Médico Veterinario

13.00 hs ALMUERZO OFICIAL, organizado por el Rotary Club a beneficio del Hogar de Ancianos

Reconocimiento a un socio vitalicio

15.00 hs Pruebas funcionales – Clasificación

Prueba Felipe Z Ballester

Prueba R.J. Dowdall

Criollos de Amarica

Caballos de trabajo

18:00 hs Julio Scarabotti (temas para todas las edades)

Hay pa rato (Folclore)

SORTEOS GRATUITO

Condiciones

Durante los números artísticos habrá sorteos de presentes de las empresas participantes de la muestra y el premio especial de un TV Smart de 21" donado por Venecia Viajes y Turismo.

Los cupones se completan sin necesidad de compra en los Stand de las empresas que participan y se depositan en stand de Asociación Mutual Dan, que se encontrara en el Pabellón Comercial.

Se entregará un premio por persona. No se repiten ganadores. Si no está presente se retira en la Sociedad Rural durante los días posteriores.