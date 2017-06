Mañana comienza la segunda etapa de la Copa Pella en Huracán

Durante este sábado 10 y domingo 11 de junio se estará disputando en nuestra ciudad la segunda etapa de la Copa Pella Tenis en las canchas de Huracán.

La profesora Florencia Oliva, en diálogo con LU 24 sostuvo lo siguiente: “Mañana a las 9 de la mañana vamos a estar recibiendo a los chicos de Bahía Blanca y de Suáres. Vendrán los padres de Guido Pella que son los roganizadores de la Copa que tiene varias etapas y finaliza con un Máster en Bahía Blanca con la presencia del propio Guido Pella”.

La Copa se dividirá en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 16, para consultas y mayores informes los interesados podrán comunicarse a los teléfonos de los profesores: 15604882 (Florencia Oliva), 15502143 (Soledad Aizpitarte) y 15645570 (Diego Martín). Afirmaron que se espera la presencia de alrededor de 60 chicos.