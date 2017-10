Mañana festejan el Centenario de la Escuela Agraria 1 “Argentino Danés”

Miguel Agudo, director de la Escuela Agraria 1 (ex colegio) Argentino Danés de Micaela Cascallares, visitó los estudios de LU 24 con motivo de celebrarse los 100 años de un proyecto educativo de calidad e inclusión. Mañana se festejará el centenario de la institución con un acto protocolar a las 11 hs y posteriormente a la noche, se realizará una cena baile.

Al respecto expresó: “Nosotros como Escuela Agraria decidimos agradecer a los pioneros que tuvieron la visión de lo que es el proyecto educativo, de hacer un encuentro de ex alumnos, docentes y ex docentes en el cual nos juntamos todos mañana para festejar los 100 años de nuestra querida institución que es el Colegio Argentino Danés”.

“Quedan todos invitados y todos aquellos ex alumnos que no han podido enterarse, hago la invitación formal para que se acerquen hasta el colegio, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar recibiendo a toda esta gente y agradecerle a los ex daneses que hicieron posible que la institución siga viva”, agregó.

Cronograma

10 hs. Santa Misa de Acción de gracias en el Colegio argentino Danés

11 hs. Acto protocolar en el gimnasio de la escuela

12:30 hs. Lunch

14 hs. Música Vikinga

16 hs. Clases evocativas

19 hs. Coro polifónico Bahía Blanca

20:30 hs. Cena – Baile