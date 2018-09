Mañana habrá negocios cerrados por el Día del Empleado de Comercio

Por el Día del Empleado de Comercio, el lunes será un día no laborable para los trabajadores del sector. Si bien se festeja el 26 de septiembre, desde el sindicato se acordó pasarlo para mañana lunes.

Roberto Di Palma, secretario general del gremio expresó por LU 24 que “hay una ley que nos habilita a tomarnos un día como descanso dominical o como feriado nacional”.

Además indicó que el año pasado se notó un cierre importante y que mañana será así porque muchas empresas no van a trabajar.

“Los trabajadores no tienen ninguna obligación de concurrir a su trabajo sin ningún temor de perder el descuento del día”, agregó.

Paro martes

El gremio de mercantiles además acompañará la medida de paro convocado por la CGT para este martes. “Nos solidarizamos con la situación dificilísima que está pasando todo el sector del trabajo en todos los órdenes, como así también todos los jubilados”, dijo Di Palma.

Aunque aclaró que “sabemos que es difícil que dos días seguidos la gente pueda tomárselo, pero la ley lo permite”.