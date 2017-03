Mañana habrá paro internacional de mujeres: en enero hubo 85 denuncias por violencia de género

Desde Ni Una Menos Tres Arroyos se informa que “miles de mujeres en el mundo nos estamos organizando, movilizando y paramos hoy junto a todos los ciudadanos que cuestionan el sistema capitalista y patriarcal y a sus estados, que, valiéndose de la opresión de género, la opresión racial, la precarización y la esclavización laboral, nos intenta invisibilizar, porque nos siguen matando y siguen socavando nuestra dignidad”. Asimismo dieron a conocer que “los femicidios no cesan. Una mujer muere cada 18 horas en nuestro país por violencia de género. Sólo en Tres Arroyos se han registrado 85 denuncias por violencia de género en el mes de enero de este año”.

En un comunicado se indica que “para gran parte de este movimiento mundial, Argentina, y concretamente Ni Una Menos, constituye un valioso referente. Porque hemos podido pensarnos y entender cómo, la cultura machista y misógina va unida al sistema capitalista y a sus gobiernos de turno, y es por ello que señalamos las responsabilidades de los estados y de nuestro Estado frente al flagelo del Femicidio y de todas las violencias que lo preceden.

Aquí, esta iniciativa reunió un Buenos Aires a un amplio arco de organizaciones feministas, políticas, sindicales y estudiantiles que, en una asamblea masiva resolvieron exigir las CGT y las CTA su convocatoria al paro.

Organizamos el primer paro al actual gobierno el 19 de octubre de 2016, golpeadas por el brutal asesinato de Lucía en Mar del Plata. Simbólico, de una hora, pero que denunció la trama económica que subyace al momento y la saña de la violencia, las redes de trata, el tráfico de drogas, el desempleo, la precarización laboral, la feminización creciente de la pobreza y la innegable responsabiliza del Estado en este cuadro de situación”.

“Nosotras nos alineamos hoy con las luchas de las y los docentes, porque necesitamos una educación pública fuerte con programas que incluyan la cuestión de género, porque las y los docentes son la garantía de un pensamiento crítico y contra ellos va el Estado, estamos contra el ajuste a los trabajadores: AGR – Clarín, trabajadores de Ciencia y Técnica, con todos y todas los que luchan por su dignidad.

Ante la magnitud de las movilizaciones del 2016, el actual gobierno presentó el Plan para Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a aplicarse entre el 2017 y el 2019.

Éste prevé el aumento de presupuesto respecto a los años anteriores, principalmente para la construcción de 36 refugios para todo el país, la cual está muy por detrás de las necesidades de miles de mujeres que no tienen dónde ir para escapar de la violencia y, en muchos casos, salvar sus vidas.

También anunció convenios con distintos ministerios para la aplicación de leyes y protocolos vigentes que no se cumplen, como los programas de ESI, el protocolo de abortos no punibles, la ley de parto humanizado, etc. Pero no menciona el desmantelamiento y despidos de los trabajadores y trabajadoras de esos mismos programas, el insuficiente presupuesto para cada uno de ellos, y la falta de voluntad política de aplicación de esas leyes y protocolos por parte de los Ministerios de Salud y Educación nombrados por el presidente.

Porque sacó 67 millones del presupuesto y frente a la ola de repudios dijo que vuelven. Porque dice que fue error y ya no nos engañamos, no hay errores, hay negociados y con la vida no se negocia. Dijimos BASTA, dijimos NUNCA MAS, decimos NI UNA MAS”, sostienen.

“Los femicidios no cesan. Una mujer muere cada 18 horas en nuestro país por violencia de género.

Sólo en Tres Arroyos se han registrado 85 denuncias por violencia de género en el mes de enero de este año.

La violencia obstétrica es otra de las formas generalmente menos visibilizada, ejercida tanto en los centros de salud públicos como privados.

Por eso, hasta hoy inclusive, se ha brindado tanto espacio, al silencio en el caso de nuestra vecina Leonela, quien perdió a su hijo Eitan esta familia espera aún la sentencia. Exigimos la pronta resolución jurídica y esclarecimiento del hecho.

Las leyes 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres; y la 25929 de Parto Respetado, contemplan estas situaciones, pese a lo cual estas prácticas persisten día a día en los centros de salud”, expresan.

Igual salario por igual trabajo. Oportunidades laborales para todos

Somos las que ocupamos los puestos de trabajo más precarizados y la mayoría entre los trabajadores en negro; a esto se debe agregar la doble jornada laboral hogareña gratuita de la mayoría delas que trabajamos en esas condiciones, más buena parte de las que tienen trabajo en blanco.

Educación sexual, anticoncepción y aborto

Sigue siendo extraordinariamente importante la consecución de nuestra consigna ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, libre y gratuito para no morir’.

Redes de trata, prostitución y narcotráfico

Las redes de trata para explotación laboral o para la prostitución vinculadas y amparadas por el Estado, siguen siendo el destino de miles de mujeres jóvenes y de niños y niñas de nuestro país y el mundo. Organizaciones que operan en alevosa connivencia con gobiernos, jueces y comisarios. La prostitución y la trata son generadas por el rol que nos asigna el sistema que nos oprime.

Abuso sexual infantil

El abuso sexual infantil es el delito más impune del planeta. Los beneficios que por buena conducta o por edad se concede a los pocos condenados, garantizan que se sigan cometiendo abusos sexuales.

En Tres Arroyos tenemos el triste ejemplo del abusador Ochoa. La condena social con todas sus expresiones será necesaria para poder desnudar la cruda realidad que viven las víctimas y sus familiares frente a las penas suavizadas de estos criminales.

POR TODO ESTO NOSOTRAS PARAMOS EL 8M

POR LA EDUCACION

POR EL TRABAJO

POR LA IGUALDAD

PORQUE ES NECESARIO.

PORQUE ES NUESTRA LUCHA Y ES MUNDIAL.

PORQUE VIVAS Y DIGNAS NOS QUEREMOS.

Este 8 de marzo nos sobran motivos por los cuales luchar:

¡BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES!! ¡BASTA DE FEMICIDIOS!

¡EFECTIVA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES! ¡APROBACIÓN INMEDIATA DE LA LEY DE EMERGENCIA EN ONTRA DE LA VIOLECIA HACIA LAS MUJERES!

POR EDUCACION SEXUAL Y CIENTIFICA, PARA DECIDIR, POR ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ¡ABORTO LEGAL Y GRATUITO PARA NO MORIR!

¡SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y ESTADO!

¡DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL! ¡APARICIÓN CON VIDA DE TODAS LAS DESAPARECIDAS!

¡POR GUARDERIAS EN TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO Y ESTUDIO!

¡TRABAJO EN BLANCO Y PASE A PLANTA PERMANENTE DE TODXS LXS TRABAJADORXS! ¡NO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL, NO A LOS DESPIDOS Y SUSPENSIONES!

¡DEROGACION DE LA LEY ANTITERRORISTA Y DESMANTELAMIENTO DEL "PROYECTO X "! BASTA DE REPRESIÓN, NO A LA CRIMINALIZACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORAS Y LUCHADORAS!

¡BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! ¡NO AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN!”, finalizan desde Ni Una Menos Tres Arroyos.