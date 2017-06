Mañana se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial

Este sábado 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, en este sentido alumnos del Jardín N° 903 realizaron actividades en la plaza San Martín y en el Centro Cultural La Estación.

En este sentido, Matías Shedden, criminalista y especialista en accidentología vial, dialogó con LU 24 y dijo: “Lo primero es la educación, por más que haya controles, sanciones, operativos, semáforos nuevos y toda la tecnología que se le suma todos los días al auto, o a la moto, no sirve de nada si el conductor no es consciente o responsable de su acción. Todas las personas deben ser conscientes de que somos muchos, de que todos andamos en la vía pública y tenemos que entender que hay que cambiar el paradigma y que no se pueden cobrar tantas víctimas diarias”.

La cifra mundial de personas fallecidas en accidentes viales en 2015 es de 1.200.000 personas. En Argentina hay 8.000 fallecidos por año en accidentes viales, es decir 21 o 22 personas por día.

“En la Ley Nacional de Tránsito en el artículo 9 se pide que se incluya en el currículo escolar de todos los niveles la materia Seguridad Vial, esto rige desde el año 1995. Nunca se cumplió, se piden además que se hagan capacitaciones y charlas con profesionales y funcionarios, esto hasta dónde yo sé, tampoco se ha cumplido”, argumentó Shedden.