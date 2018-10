Mañana se realiza el encuentro gastro-cultural “Giocando con la lingua italiana”

Mañana jueves 25, a las 20:30 horas, los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana invitan a un encuentro gastro-cultural denominado “Giocando con la lingua italiana”, en el Día Mundial de la Pasta y en adhesión a la XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo, cuyo tema para este año es: “l’italiano e la rete, le reti per l’italiano”.

Se compartirá un juego interactivo para aprender o recordar algunas palabras en italiano sobre la cultura de ese país. No se necesita saber el idioma y se recomienda llevar algún dispositivo para buscar en las redes (smartphone, tablet, notebook, etc.).

El encuentro se acompañará con una comida sencilla de 3 pasos (coppa antipasto, pasta e dolce) y bebida incluida en la entrada a un valor de $ 150 o $ 170 según se esté asociado o no a la entidad. La cita es en el salón de planta baja de la sede ubicada en avenida Moreno 137.