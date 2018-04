Mañana será la primera peña folklórica de Rocío Tosseti

La cantante local Rocío Tosseti, realizará mañana a partir de las 21 horas en el SUM de la Escuela Técnica N° 1, su primera peña folklórica.

“Es mi primer peña y estaré acompañada por doce artistas y diferentes ballets de danzas. Tendremos servicio de cantina y sorteos durante la noche”, dijo esta mañana a LU 24.

Contó que hace 15 años que canta aunque “hace solo dos que volví a hacerlo, tenemos pensado grabar un demo para presentar afuera. Dentro del repertorio habrá música del folklore nuevo y del tradicional también”, sostuvo.

Mencionó que los músicos que la acompañarán serán Luis y Nahuel Pintos, además de Jorge Herrera y Diego González.

“Hay mucha gente que me apoya y que me sigue. Así los espero a todos mañana”.

Indicó también que las puertas del SUM se abrirán al público a partir de las 20.30 horas y que el espectáculo comenzará a las 21.

El valor de la entrada es de 150 pesos y aclaró que los menores de 12 años no pagan.