Mañana sesionará el Concejo Deliberante de Gonzales Chaves

El Concejo Deliberante de Gonzales Chaves convoca a sesión ordinaria a llevarse a cabo mañana, a las 19 horas, para tratar el siguiente orden del día.

1) Aprobación de actas anteriores

A consideración Acta Nº 1688.

2) Pase a archivo

C.R. Nº 09/17 – Ref.: Nota de Biblioteca Víctor H. Barrera.- (1 Dictamen y Proyecto de Resolución)

C.R. Nº 12/17 – Ref.: Pedido de Declaración de Interés Municipal a la 1ª Expo Educativa en nuestro Distrito organizada por la FUA (Federación Universitaria Argentina) y el Frente Cambiemos de Adolfo Gonzales Chaves. (1 Dictamen y Proyecto de Resolución)

Comunicación Nº 04/17 - Concejo Estudiantil – Ref.: Poda y mantenimiento de los árboles del predio del ferrocarril.

3) Dictámenes de comisión

Comisión de Asuntos Legales acuerdos y Poderes

P.R. Nº 05/17 – Bloque de Concejales Con.So.Pa. Ref.: Dar apoyo al proyecto de Ley sobre la prohibición de publicidad en bienes del Estado. (1 Dictamen).

P.C. Nº 01/17 - Bloque de Concejales Con.So.Pa. Ref.: Actualización de la pagina Web y Boletín Oficial. (1 Dictamen).

Expediente 4055-335-2016 – D.E. Ref.: Proyecto de Ordenanza, “Solicita apertura de calle”. (1 Dictamen).

Expediente 4055-HCD13-2016 – P.O. Bloque de Concejales PJ-FPV, Uso Obligatorio de bolsones por parte de corralones de materiales de construcción. (1 Dictamen).

Expediente 4055-383-2016 – D.E. Ref.: Proyecto de Ordenanza, “Incorporación del excedente fiscal inmueble identificado catastralmente como Circ. XI, Secc. A, Mza 53 parcela 11 de la localidad de De la Garma”.- (1 Dictamen)

Expediente 4055-458-2016 – D.E. Ref.: Proyecto de Ordenanza “Adjudicación actuales ocupantes del Plan Auto-Construcción”.- (1 Dictamen)

Comisión de Obras y Servicios Públicos

Cumplidas las 2 comisiones, vuelve para su tratamiento:

P.C. Nº 08/17 – Bloque Unión Vecinal – Ref.: Solicita al D.E. informe de la Obra de estacionamiento en el Hospital Anita Elicagaray. (1 Dictamen)

P.C. Nº 09/17 – Ref.: Construcción de cordón cuneta en calle Juan Elicagaray entre Avellaneda y Calle 4.-

Comunicación Nº 06/2017 - Concejo Estudiantil – Ref.: Conexión domiciliaria de servicio de agua potable en la localidad de Juan E. Barra.

Comunicación Nº 09/2017 – Concejo Estudiantil – Ref.: Construcción de rampas y accesos en la Sala de Primeros Auxilios de la localidad de Juan E. Barra.

4) Asuntos entrados

Expedientes del Departamento Ejecutivo

Expte. 4055-249-2017 D.E. - Ref.: Proyecto de Ordenanza Preparatoria, Autorizar al Departamento Ejecutivo a Concertar Préstamo con el Ministerio de Economía de la Pcia. de Buenos Aires. Programa “Modernización del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de A. G. Chaves.

Expte. 4055-250-2017 D.E. – Ref.: Proyecto de Ordenanza, Autorizar al Departamento Ejecutivo a firmar Contrato con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Proyectos de los señores concejales.

P. C. Nº 17/17 Bloque de Concejales Unión Vecinal - Ref.: Solicitar al D.E. diseñe y ejecute Plan Integral de Castración masiva y gratuita de perros en el Distrito de Adolfo Gonzales Chaves.

P. C. Nº 18/17 Bloque de Concejales Unión Vecinal - Ref.: Solicitar al D.E. informe al cuerpo listado de vecinos de barrios sociales y compartir a los cuales se les abona camión atmosférico.

P. C. Nº 19/17 Bloque de Concejales Unión Vecinal - Ref.: Solicitar al D.E. realice a través de Dirección de Inspección Municipal controles por vallado o cercos en veredas que exceda el espacio que deban ocupar.

P.R. Nº 07/17 Bloque de Concejales Con.So.Pa – Ref.: Repudiar los hechos ocurridos contra los alumnos secundarios de la ciudad de Berisso en reclamo de mejorar las condiciones de las escuelas del mencionado Distrito.