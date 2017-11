Mañana Thiago estará nuevamente con Tinelli

La madre de Thiago, Stella “Coca” Boneiro, confirmó que mañana por la noche estarán nuevamente con Marcelo Tinelli en su programa “Bailando por un Sueño”, y esta vez irán con un pedido especial.

Según palabra de la “Coca”, “la idea es poder hablar, no importa si al aire o fuera de cámara, con Marcelo Tinelli para poder conseguir pasaporte y pasaje para poder viajar a EE.UU. donde se encuentra una clínica muy importante, es la misma donde se atendió el hijo de Luisiana Lopilato y le salvaron la vida”.

Inicialmente iban a estar esta noche, pero por razones de agenda del programa, decidieron pasarlos para mañana. Allí realizarán el pedido aunque dijo que “el caso de Thiago es diferente porque es un paciente que ya tuve las dos veces anteriores cáncer y que hay tratamientos que no puede realizarse porque no le dieron resultado y no le darían para estos tres tipos de cáncer que tiene”.