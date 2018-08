Mañana vuelven a subir los combustibles

Los combustibles aumentarán entre 1,2% y 1,6% desde este sábado por un ajuste en el impuesto a los combustibles, aunque la suba podría ser mayor si las petroleras decidieran ajustar también por la disparada del dólar.

Gabriel Bornoroni, vocero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, aseguró que desde este sábado el incremento será del 1,6% para las naftas y 1,2% para el diésel, aunque no se descarta una suba mayor por la devaluación.

"Ya estaba pactado por la ley 27430 (de impuesto a los combustibles), que establece aumentos para marzo, junio, septiembre y diciembre. Serían unos 60 centavos para las naftas y 40 para el diésel", afirmó.

Sin embargo, aclaró que "esto es por el lado de los impuestos y no tiene nada que ver con lo que las petroleras decidan aumentar por esta corrida cambiaria. Con un dólar a $ 30 decíamos que los combustibles tenían un atraso del 14,2%, pero ahora con la divisa a $40 estaríamos hablando de un 30%".

Por su parte, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) confirmaron también que el aumento que arranca mañana es por el ajuste en el impuesto a los combustibles y pusieron en duda en si las petroleras agregarán también un extra por el desafasaje del dólar y la escalada del crudo.

Fuentes oficiales y del sector aseguraron el jueves que el Gobierno iba a frenar cualquier aumento relacionado con la corrida cambiaria, y de hecho las empresas -con tanta volatilidad en tan poco tiempo- tampoco tienen aún un marco de referencia preciso como para establecer en cuánto ajustar. Sin embargo, la suba que arrancaría este sábado tiene que ver con un impuesto y no con el dólar.

Hace unas semanas, el precio de los combustibles de YPF, que tiene el 55% del mercado, se incrementó casi 1% por un aumento del biocombustible, componente que supone alrededor del 10% del refinado final de las naftas y el gasoil.

