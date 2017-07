Manuel Mosca estuvo presente en la sesión del Concejo Deliberante Estudiantil

Este jueves a la noche se llevó a cabo la sesión del Concejo Deliberante Estudiantil donde estuvo presente Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Ante los alumnos del Colegio Holandés, Escuela Agropecuaria y Colegio Hogar San José que representan a cinco bloques de concejales, Mosca dijo: “Creo que el Concejo Estudiantil es una iniciativa que me genera una sana envidia porque me hubiese encantado que en mi ciudad, en Bolívar, cuando tenía la edad de ustedes hubiesen tenido una iniciativa de esta características”.

“El año pasado me tocó estar con el grupo ganador que fue a visitar las instalaciones de la Cámara, sepan que esas instalaciones están a disposición de todos ustedes y los invitó a que sigan redoblando el esfuerzo y a que nos permitan a nosotros tomar esta iniciativa, por qué no pensarla en una escala provincial en donde los municipios se animen a adherir a algún tipo de legislación que amplifique iniciativas de participación de este tipo que son importantes para fortalecer la participación ciudadana dentro de la política”, cerró el diputado.

En el inició de la sesión los bloques tenían para tratar 14 puntos de los cuales se aprobaron los primeros dos puntos: el Proyecto de Comunicación presentado por el Bloque Concejales El Club de los 19 (Colegio Holandés) solicitando al Departamento Ejecutivo, que a través de la Secretaría de Prevención y Salud, se destine un porcentaje del Presupuesto 2018, para la adquisición de una unidad de traslado adaptada para adultos mayores. Y el Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Concejales Plan Joven (E.A.T.A.) en el que se dispone la creación de carriles de doble mano para vehículos no motorizados, entre distintos sectores de la ciudad, y el Parque Industrial y el Campus Universitario.

Archivos para descargar