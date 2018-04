Manuel Perticarari: “Quilmes es mi casa”

Manuel Perticarari, volvió a ponerse la camiseta de Quilmes para afrontar esta temporada basquetbolística en Tres Arroyos. El jugador quilmeño habló de su vuelta al Cervecero, tras su paso por el Ceci de Gálvez: “Quilmes es mi casa, siempre me recibió con los brazos abiertos y de buena manera, yo venía hablando con los chicos del club y dirigentes para ir sumándome. El básquet de acá es competitivo como siempre, Costa Sud se ve que ha apostado fuerte y Sarmiento está un pasito más arriba”, explicó.

En Quilmes corría un rumor de sumar a un americano, a lo que Perticiarari se refirió diciendo que “se escuchó un rumor, pero nosotros no sabemos nada, la idea del club es poder darle importancia a los más chicos. Estamos bien y entrenando, no hemos armado un equipo de gran talla, que quizá es en lo que estamos precarios, pero estamos fuertes, unidos y tratar de dar lo mejor”.

Al ser consultado por su paso en el Ceci de Gálvez jugando la Liga Provincial de Santa Fé, Perticarari explicó que “fue una temporada muy buena, perdimos con el equipo que creo que va a ascender, Sport de Cañada de Gómez, ha sido una experiencia muy positiva. Lo más probable es que me quede todo el año acá y pensando en la próxima convocatoria de “Los Topos” que es un Sudamericano en noviembre”.