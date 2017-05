Mar del Plata: El acusado por el femicidio de Lucia Pérez negó su responsabilidad en el hecho

El principal acusado por el femicidio de Lucía Pérez, la chica de 16 años que fue drogada, violada y asesinada el 8 de octubre en Mar del Plata, dijo ante la fiscal en su ampliación de indagatoria que mantuvo "relaciones sexuales consentidas" con la víctima y que "nada de lo que se dijo es verdad".

Según explica el medio platense Infocielo, se trata de Matías Farías (24), acusado de "abuso sexual seguido de muerte en concurso con femicidio" quien se presentó ante la fiscal María Isabel Sánchez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, y entregó un escrito en el que dio su versión de los hechos por primera vez.

El imputado aseguró que el día del crimen había acordado con Lucía un encuentro en su domicilio del barrio Alfar, y que "en todo momento ella estuvo de acuerdo con todo" lo que hicieron.

"No puedo creer lo que estoy viviendo, ni lo que se ha dicho que pasó ese día en mi casa. Su muerte fue sumamente shockeante e inesperada para mí", señaló Farías.

"Tuvimos sexo normal y deseado como dos personas que se gustan, y su muerte me causó mucha tristeza", según su versión.

En el escrito, el acusado señaló que en un momento advirtió que Lucía se veía "pálida y como con la mirada perdida" y que "no parecía estar bien".

"Ella estaba sentada en el borde de la cama. Me senté al lado de ella un ratito y Lucía me dijo si le podía traer su celular, entonces bajo otra vez con la perra y cuando vuelvo a subir con su celular la veo acostada en la cama con las piernas en el piso, como inconsciente, con los ojos medio cerrados", señaló, dijo que Lucía "no se movía". Dio su versión que podía deberse "al consumo de drogas".

Según el testimonio, en ese momento llegó Juan Pablo Offidani (41), imputado actualmente en la causa como partícipe necesario.

"Le digo (a Juan) que Lucía se sentía mal y me voy para arriba a seguir intentando reanimarla. Él, desde abajo, me dice que le moje la cabeza, y me alcanza una jarra o un vaso con agua, no recuerdo bien. Pero (ella) seguía sin reaccionar", agregó.

Farías señaló en el escrito que Offidani ingresó entonces en la habitación donde estaba la joven, y le indicó a Farías que hiciera pasar a la casa a Alejandro Maciel (61), quien se encontraba en una camioneta fuera del domicilio y actualmente está detenido, acusado por encubrimiento agravado.

"Bajo corriendo y le digo a Alejandro si podía venir, que Lucía se sentía mal. Se baja, entra a la casa y sube la escalera. Le toca el cuello a Lucía y dice que le siente muy débil los latidos, que la llevemos a la salita", detalló.

Según el testimonio, Lucía fue trasladada luego en la camioneta a la sala de salud del barrio Playa Serena, al sur de Mar del Plata, donde falleció.

La hipótesis de la fiscal Sánchez es que Lucía murió tras ser drogada y abusada en reiteradas ocasiones y que los acusados lavaron y vistieron a la adolescente antes de trasladarla a la sala de salud, donde llegó sin vida.