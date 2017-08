Mar del Plata: Le otorgaron prisión domiciliaria a uno de los asesinos de Lucía Pérez

El crimen de Lucía Pérez ocurrido en 2016, generó una ola de conmoción en todo el país debido a lo aberrante del hecho. La joven de 16 años murió después de haber sido drogada y torturada sexualmente, hecho por el cual se detuvo a los últimos tres hombres que la vieron con vida.

Así, el caso acaba de sufrir un hecho trascendental: uno de los detenidos por el crimen de la chica fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Se trata de Alejandro Maciel, quien está acusado de "encubrimiento agravado".

La decisión fue tomada por el juez de garantías Gabriel Bombini, quien consideró otorgar el beneficio "mientras está pendiente un cambio de calificación que podría modificar radicalmente" su situación.

"Nuestro abogado nos informó el sábado que le habían otorgado la domiciliaria el viernes a las 16", precisó Marta, mamá de Lucía, sobre cómo se enteró de que Maciel había recibido el beneficio de la Justicia.

"Se le entrega el viernes a última hora la domiciliaria en la previa a un sábado y un domingo con veda electoral, no podíamos hacer nada", se quejó la mujer este martes en diálogo con el canal de noticias TN a poco menos de un año del crimen de su hija.

"El argumento es porque es adicto y va a recuperarse a una ONG 'Vida Digna', en la calle Tres Arroyos Nº 78 que es de puertas abiertas", continuó explicando Marta, que en esa línea sumó: "Si él se tiene que rehabilitar como adicto, nada dice que en la cárcel él no lo pueda hacer, no hay necesidad de que tenga que salir afuera para hacer una rehabilitación".

"El juez Bombini es el que le entrega este beneficio a esta persona, mi hija no tuvo ningún beneficio, mi hija está muerta", dijo apuntando al magistrado interviniente y sumando un dato para nada menor, que Maciel ya se fugó una vez y fue recapturado en la localidad de Santa Clara del Mar.

La familia de la joven, que tiene lazos con nuestra ciudad, indicó que apelará la medida tomada por el juez de garantías y su abogado, Gustavo Marceilliac, solicitará el cambio de carátula en contra de Maciel: piden que se lo acuse por el delito de "homicidio calificado".

Fuente: Infobae.