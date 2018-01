Mar del Plata: una nena de 2 años murió aplastada tras el desmoronamiento de un barranco

Una nena de 2 años y 8 meses murió esta tarde en Mar del Plata tras quedar atrapada en la arena a raíz del desprendimiento de la pared de un acantilado que se desmoronó en la playa Las Delicias, del Barrio Camet, en el norte de la ciudad.

La niña fue llevada al Hospital Materno Infantil en estado desesperante, pero los médicos no pudieron reanimarla luego de trabajar durante 40 minutos.

Todo sucedió cerca de las 13.30, cuando una importante cantidad de tierra arcillosa se desprendió del acantilado y aplastó a la pequeña que se había apartado buscando sombra debido al fuerte sol. La niña se encontraba cerca del barranco mientras que sus padres se movieron un poco más adelante para conseguir estar más frescos.

Según le contó a Clarín el guardavidas Mariano González Galdos, quien fue uno de los que asistió para ayudar a la menor, "vinieron turistas gritando pidiendo ayuda. La nena quedó enterrada a un metro de profundidad y fue tapada por un cúmulo de piedras de dos metros por otros dos metros".

Para sacarla de allí la socorrieron cerca de 20 personas que tardaron entre 15 y 20 minutos. Estaban su papá, la mamá y un hermanito mayor. No sólo vecinos utilizaban sus manos para ayudar, luego trajeron tres palas. A esa altura ya estaban los bomberos y la policía. Pero la ambulancia tardó unos 45 minutos en llegar al lugar.

Cuando al fin pudieron extraerla, la pequeña no tenía signos vitales. Los guardavidas intentaron reanimarla durante 30 minutos y después fue llevada al hospital donde también le practicaron maniobras de reanimación en el shockroom.

"Nosotros veníamos pidiendo a la municipalidad que pusieran carteles que dijeran que había posibilidad de derrumbe", explicó González Galdos.

En tanto, Mónica Rábano, directora del Unidades Turísticas Fiscales del EMTUR (Entre Municipal de Turismo), de Mar del Plata señaló que "no recuerdo si el lugar estaba señalizado. Esas no son playas para bañarse; un día tienen arena y otros, no". La funcionaria, además, agregó "estamos enviando inspectores a la zona".