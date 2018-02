Marcan como ejemplo al Círculo Médico de Necochea por la campaña “Previas sin alcohol”

El reconocido periodista Nelson Castro, que a su vez es médico neurólogo, marcó como ejemplo al Círculo Médico de Necochea. Lo hizo en su programa de Radio Continental, ya que la institución inició una campaña de “Previas sin alcohol”, destinadas a padres de adolescentes entre 12 y 17 años. Además pidió que el ejemplo se multiplique, ya que es una problemática “Que no solo pasa en Necochea, sino en otros lugares también”.

Preocupados por la ingesta de alcohol de los adolescentes, los profesionales llevan adelante esta campaña destinada a crear conciencia y educar. “Le quiero agradecer mucho al Círculo Médico de Necochea, que me mandaron una nota. Están comprometidos con una causa como son las previas sin alcohol ¡Qué importante que los círculos médicos se ocupen esto!, resaltó el también periodista de TN.

“En algunos casos son los mismos padres los que le compran el alcohol”, Mi Dios! exclamó el conductor de “La mirada despierta” que se emite de lunes a viernes de 6 a 10 hs, por AM 590 Radio Continental.

El foco de la campaña

El trabajo que vienen realizando desde el Círculo Médico de Necochea, está destinado a crear conciencia y educar. Según la experiencia de los doctores, se vienen dando graves consecuencias, por el exceso de beber alcohol, como por ejemplo: coma etílico a partir de los 13 años, aumento de embarazos de adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual, recién nacidos con sífilis congénita, incremento de violencia en los jóvenes, traumatismo con secuelas en situaciones invalidantes, entre otras, publica el sitio Necochea Digital.

Al terminar su alocución, sobre esta noticia, Nelson Castro elogió al Círculo Médico de Necochea: “Felicito por este involucramiento, espero que esto sea emulado en otras partes, porque esto que ocurre no es exclusivamente de Necochea. Los felicito, nuevamente, sigan adelante”, cerró.