Marcelo David, tras la detención de Avots, destacó la importancia del fallo para la toma de conciencia

El Dr. Marcelo David, representante legal de la familia de Guillermina Cirone, se refirió a la detención de Nicolás Avots, luego de que finalmente se lo condenara a 10 años de prisión efectiva al ser responsable del “Quíntuple homicidio con dolo eventual” conocido como Tragedia de Cascallares, tras la medida de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que ratifica todo lo actuado hasta el momento, desde la primera condena del Tribunal Criminal Oral local. El letrado destacó que de ahora en adelante, cualquier persona que suba a la ruta con vehículos que imprimen velocidad, sabrá que de cometer imprudencias podrá terminar en la cárcel.

“No me interesan los carteles”

Por otra parte, aclaró que “no me interesan los carteles, me interesan los resultados. Soy un abogado que por una cuestión de amistad con la familia Cirone asumí un caso penal, no siendo mi especialidad, pero en aquellos años me puse a trabajar a la par del Dr. Lopazzo, a veces no pudimos tener el mismo criterio, pero logramos acordar una línea investigativa. Claramente cada abogado sabrá lo que hizo, lo que no, y hasta donde. No me quedan dudas que durante el Debate Oral, fui el que alegué durante 30 minutos, y en las instancias recursivas, en denunciar el peligro de fuga y en obtener la detención, fue la familia Cirone la que tuvo la cucarda de ser abanderada, después si otro quiere subirse a ese poni, no hay ningún inconveniente. Pero esto se logra, gracias a la familia Cirone, no a Marcelo David”, dijo el defensor de la familia Cirone, luego de algunos cuestionamientos realizados respecto a que se diera más difusión a la labor desempeñada por David y no así, a la de los defensores de las demás víctimas.

Marcelo David, recordó a través de LU 24 a toda la audiencia que “Avots, manejaba un fin de semana largo desde Monte Hermoso hacia la Capital Federal, pasando en la vía autos por la banquina, imprimiendo una velocidad siempre superior a los 120 kilómetros por hora, pasando tres o cuatro vehículos, hasta muchas veces de manera continua e ininterrumpida. Al momento del siniestro, Avots, venía en una camioneta a gas Kangoo, a más de 120 kilómetros por hora, pasando dos o tres vehículos, lo cual quedó acreditado y el último vehículo era un colectivo, y de alguna manera en el carril de marcha contraria Volkswagen Gol que es en el que viajaban las víctimas. No se tiró a la banquina, pasó con doble línea amarilla, doble cartel de sobrepaso, en lo que venía más adelante una curva y una loma. Eso significa, que cualquiera que hace eso, no puede evitar presentarse que va a generar un daño. Eso es dolo eventual, para Coca, Juana o Cacho de la calle”.

Tras la detención inmediata de Avots, Marcelo David, consideró respecto al tiempo que permanecerá detenido que “esto después tiene que ver con las normas de ejecución de la pena, que tiene después unos beneficios a futuro, pero estará por unos cuantos años adentro, no sabemos en qué cupo y en que penal. Lo que es significativo es que no solo para Nicolás Avots de alguna manera será que deberá tomar conciencia de que cuando se suba al volante de nuevo, pasados los años, va a tener que analizar seriamente como conducir, sino que cualquier otra persona que sube a la ruta con vehículos que imprimen velocidad, no puedan realizar cualquier cosa, sabiendo que pueden terminar en la cárcel. Si perdimos a Guillermina y a otras víctimas, que tenga algún sentido, porque para eso sirve el derecho penal, para generar conductas modelo, donde el Estado reprime. No para reparar nada, porque Guillermina no va a volver, y las familias de las víctimas no van a recuperar a sus familiares, pero si generar conciencia”.

Destacó que “llegamos hasta acá exponiendo este caso en los medios incluso nacionales, y posicionándolo. Es que los organismos se ponen las pilas, para darle un tratamiento más rápido”, advirtió.