Marcelo Santillán: “Las tarifas deben ser subsidiadas, no pueden estar dolarizadas”

“Quedó demostrado que las tarifas caras no sirven ni para el vecino ni para el proceso industrial”, comentó el intendente municipal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, al ser consultado por medios de comunicación sobre la grave situación que atraviesa el país con el aumento de los servicios públicos, y analizó cuánto destina un ciudadano de su sueldo al pago de tarifas y de combustible.

Estas son algunas de las respuestas que brindó:

-“Un comercio de Gonzales Chaves que pagaba 3 mil pesos de luz pasó a pagar 18. Esa transferencia de recursos es lo que hay que cortar si queremos salir de esta crisis económica”.

-“Hay que proteger al comercio porque no resiste más. Está haciendo un esfuerzo enorme por mantener sus recursos y empleabilidad”.

-“Voy a reclamar donde haya que hacerlo: soy un fuerte defensor de la idea que las tarifas deben volver al precio de origen, porque no pueden estar dolarizadas, y tienen que estar subsidiadas. Quedó demostrado que las tarifas caras no sirven ni para el vecino ni para el proceso industrial”.

-“Y esto no significa que cuando se subsidien las tarifas se lo haga con el que más tiene. Si las tarifas son baratas, el que más tiene las paga vía otros impuestos, porque justamente el estado subsidia con recaudación”.

-“El acuerdo que se hizo con las prestadoras de servicios benefició a muy pocos empresarios y perjudicó a muchos”.

Maquinarias

-El Concejo Deliberante nos aprobó después de mucho insistir la compra de tres motoniveladoras, de 180 mil dólares cada una y que equivalía a unos 4 millones de pesos… hoy salen el doble: es decir, me autorizaron a comprar 3 en 12 millones, y hoy salen 24.”

-Esto es imposible hacerlo por la vía del ajuste.”

Fondo sojero

-Dicen que el Fondo Solidario (sojero) desaparece para los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero no es que se deja de cobrarle al productor agropecuario el recurso. No: se lo queda la Nación para pagarle al FMI”.

-¿Dónde está el ahorro? No hay ningún ahorro con el Fondo Solidario, hay una reasignación de recursos: lo que antes venía para hacer obras de infraestructura social que beneficiaba a los vecinos, hoy van para pagar intereses de una deuda”.

-“Creo que desde los municipios no vamos a tener herramientas para soportar esta crisis”.

Empleados municipales

Consultado sobre la reducción de sueldos a los funcionarios de gobierno como una manera de reducir el gasto, Santillán las definió como “medidas demagógicas”. Dijo: “Hoy un director del municipio tiene un sueldo de 21 mil pesos, es la mitad de lo que cobra una persona con carrera”.

Y agregó: “Pero tenemos otra situación, en algunos casos los que ocupan cargos son empleados del municipio, por lo cual al reducir los sueldos ganarían menos que si fueran empleados”.