Marcha por la ex Laso: Fuertes críticas a la empresa y confianza en Sánchez

Como estaba previsto, a las 17 horas, los trabajadores de la ex Laso se movilizaron por el centro de la ciudad junto a un nutrido grupo de personas que acompañaron el reclamo por la continuidad de sus puestos de trabajo y el pago inmediato de sus salarios adeudados. Hubo fuertes críticas al propietario de la empresa, quien "es el único responsable en llevar la fábrica a esta situación", y hubo "un agradecimiento especial para el señor intendente Carlos Sánchez, que aunque hoy tuvo un exabrupto por los ruidos de los bombos en la plaza, se que positivamente está trabajando en esta cuestión para dar ayuda a vecinos de la ciudad".

La marcha estuvo encabezada por el Sindicato de la Alimentación y acompañaron gremios molineros, fideeros, CGT, AJB, SMATA, UPCN, ATE, Camioneros, SUTPA, Sindicato de Empleados de Comercio, Mesa Sindical de Tres Arroyos, entre otros.

Estuvo en el lugar ordenando el tránsito personal de Prevención Ciudadana.

Tras la movilización se leyeron distintos comunicados. Los oradores fueron Juan Pablo Moreno, delegado de la fábrica, por la Mesa Sindical Marcela Molina y el cierre estuvo a cargo del asesor gremial Juan D’Annunzio.

"El único responsable es Fernando Sansuste"

Moreno le pidió al Intendente y a todas las autoridades que no le tenga miedo a la lucha pacífica que están llevando a cabo. También declaró como único responsable de la situación de los trabajadores al dueño de la empresa Cereales 3 Arroyos SA, Fernando Sansuste.

“Es tarea del jefe político y de las fuerzas políticas de nuestro distrito hacerle saber a este tipo de empresarios cuál es la responsabilidad social que tiene que garantizar en la comunidad donde desarrollaron sus medios de producción y que cuando les va mal hacen socios a todo un pueblo de su desgracia y no así cuando tiene ganancias desorbitantes”, expresó.

A los representantes políticos de Tres Arroyos le dijo: “Estamos seguros de contar con su apoyo y acompañamiento en este tan difícil momento, requerimos a través de su intermedio no cesen de prestar conformidad y aval político para iniciar las acciones técnico legislativa y poner en conocimiento al señor ministro de Producción de la nación y los organismos provinciales y nacionales que tengan competencia en la materia a los efectos que se agilice toda gestión posible para destrabar el presente conflicto”.

Por su parte, D’Annunzio agradeció la presencia de la comunidad y de los distintos gremios. Mencionó que la lucha comenzó hace dos meses, que se buscó siempre la solución y la continuidad laboral.

También responsabilizó a Sansuste de la situación: “Él se tendría que hacerse cargo pero no hay leyes que lo condenen en su patrimonio personal para que los trabajadores no pasen por esa difícil situación, por eso compañeros vamos a seguir la lucha, contamos con ustedes, contamos con las distintas familias que han venido. Familias de los trabajadores, vamos a seguir”, dijo.

A pesar del entredicho que el asesor gremial tuvo con el intendente este mediodía, D’Annunzio confió en que Sánchez está trabajando positivamente para dar ayuda a todos los trabajadores de la ex Laso.

Finalmente tomó la palabra Marcela Molina quien mencionó como responsable de la situación a las políticas del Gobierno de Cambiemos. “Los políticos se tienen que poner los pantalones largos y cambiar las políticas de ajustar tanto a los trabajadores y realmente hacer lo que tienen que hacer para lo que fueron elegidos”, cerró.