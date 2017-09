Marcos Peña agradeció al vecino de Tres Arroyos por el respaldo a Cambiemos en las PASO

El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, llegó a la ciudad en la tarde de hoy y en primer lugar se reunió con el Intendente Carlos Sánchez en el palacio municipal para luego dirigirse a la sede del Jardín Frutillitas, en Libertad y Güemes, donde brindó una conferencia de prensa.

Allí declaró que está muy agradecido a los vecinos de Tres Arroyos por el respaldo que le dio a Cambiemos en las PASO: “Muy agradecido por el apoyo, igual que toda la zona de la sexta sección, la verdad que hemos recibido mucho apoyo y nos pone muy contentos y nos obliga a más, vamos a seguir trabajando en este sentido y también poder pedirle el apoyo para octubre porque la elección todavía no ocurrió, faltan cuatro semanas para las elecciones y entre todos tenemos que seguir metiéndole para adelante con el esfuerzo que se ha hecho para que el cambio llegue con más fuerza y miramos con más entusiasmo el futuro”.

Además agregó: “Estamos con el equipo de Cambiemos acá para poder plantear alternativas en Tres Arroyos, es sano que haya alternativas, que haya buen debate, y con mucha convivencia puedan los vecinos elegir la mejor opción”.

Reunión con el Intendente

Sobre el encuentro que mantuvo con Sánchez detalló: “Charlamos y nos contó algunos temas de obras nacionales que se están haciendo acá, como el asfalto y el agua, proyectos y distintas cuestiones vinculados a la vida de la ciudad. También me contaron sobre la audiencia de los vuelos para hacer que venga, en esta ‘revolución del aire’ que estamos haciendo, con la mayor conexión que puedan llegar los vuelos aquí. Charlamos un poco de la realidad en un contexto donde estamos con mucho entusiasmo porque estamos viendo cómo día a día la Argentina va arrancando, va creciendo y va saliendo de la zona de crisis económica y queremos que acá se vea eso”.

Visita Jardín Frutillitas

“El Jardín Frutillitas es parte de una política nacional de Primera Infancia que viene ayudar a proyectos comunitarios como este, que viene haciendo un trabajo bárbaro, y que ahora con la ayuda del Estado tengan más herramientas para que cubramos esta necesidad central que es cuidar a los chicos desde que nacen hasta los primero años”, aseguró tras su salida del Jardín.

Caso Maldonado

Consultado por LU 24 sobre el caso Maldonado y el desplazamiento del juez Guido Otranto de la investigación y su reemplazo por el magistrado Gustavo Lleral, el jefe de Gabinete manifestó: “Seguiremos trabajando con el nuevo juez como hicimos con el anterior con la prudencia enorme de tratar de no entrar en la politización de esta discusión, de no perder el foco de trabajar para que aparezca Santiago Maldonado”.

"Este es un tema que tiene que unir a todos los argentinos para llegar al fondo de la verdad, con este tema y todos los temas que tienen que ver con la Justicia y con la ley. Tenemos que ser cada vez más institucionalistas, más prudentes", puntualizó.

Encuentro con Cambiemos

Sobre el final de su visita a la ciudad Marcos Peña mantuvo un encuentro político con el equipo de Cambiemos de la ciudad y la zona en el Club Cazadores.

El Jefe de Gabinete estuvo acompañado de la concejal Laura Aprile, los diputados bonaerense, Rosío Antinori y Santiago Nardelli, los candidatos a concejal Matías Meo Guzmán, Daiana De Grazia y Roberto Fabiano y el Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay.