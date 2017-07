Marcos Peña: “El año que viene tiene que ser un año de crecimiento. No hay que tener ninguna idea de ajuste”

El Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, visitó en la mañana la ciudad de Bahía Blanca, y en la ocasión dialogó además con nuestra emisora, donde desmintió que ARSAT fuera cerrada y privatizada, sino por el contrario consideró que se trabaja para que continúe su crecimiento. Además, anticipó que “Cambiemos” se manifestará en el Congreso a favor de la inhabilitación de Julio De Vido y convocó a la gente a acompañar al espacio político que integra en estas PASO. También descartó un ajuste, post elecciones.

“Estamos recorriendo la ciudad con todo el equipo y el Ministro de Justicia, obras de Procrear; del Ministerio de Educación; reuniéndome con intendentes y el equipo de “Cambiemos” de la zona, para ver cómo anda todo y que más podemos hacer. Esta es una visita de gestión; trabajando juntos el gobierno nacional, la provincia y la municipalidad, para seguir construyendo el cambio que hacemos juntos y nos llena de entusiasmo por lo que viene para la Argentina”, destacó el Jefe de Gabinete.

Respecto a la situación del ex funcionario kirchnerista Julio De Vido sobre quien recae una cantidad importante de causas judiciales en su contra, manifestó: “todo lo que tiene que ver con sanear y llegar a la verdad; que la justicia logre avanzar y que en el Congreso no se busque protección sino que se trabaje para la gente, es un objetivo central para esta etapa. De Vido, tiene claramente muchos temas por aclarar ante la justicia y en eso en el Congreso y Cambiemos, se tendrá una postura de lo que corresponde que es, la inhabilitación como Diputado”.

En cuanto a Arsat, Peña indicó que “es un orgullo y pese a todas las mentiras que decían, de que la íbamos a cerrar, a privatizarla, desarmarla; fueron todas mentiras. Estamos trabajando, para que siga creciendo; desarrollando junto al complejo espacial y tecnológico; seguimos para adelante y sin ninguna de estas cosas sucias que plantean. Lo mismo sobre el ajuste. Absolutamente, el año que viene tiene que ser un año de crecimiento. Será menor la inflación; será mayor la cantidad de trabajo; más créditos; más obras. Un año donde se recupere el salario y tenemos que seguir trabajando los argentinos para generar más trabajo; crecer y tener mejores instituciones, no hay que tener ninguna idea de ajuste”.

En cuanto a los precandidatos tresarroyenses Laura Aprile y Matías Meo Guzmán, dijo: “confiamos en el equipo que tenemos en toda la sexta sección, les pedimos a todos que nos acompañen. Hay que participar, opinar y que podamos seguir creciendo al futuro”.

“Tenemos que trabajar hoy en lo que hay y hoy son las PASO; hay que discutir una reforma más amplia de la política y poner sobre la mesa si vale la pena o no este instrumento, que no existe en ningún otro lugar del mundo y no ha cumplido los objetivos que se había trazado. Aprovechémoslo como un lugar de expresión”, remarcó en relación a las PASO.