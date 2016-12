María Eugenia Vidal presidió la apertura del Centro Cultural en San Cayetano (video)

Con un amplio respaldo de los vecinos y la presencia de autoridades locales y de la región, la gobernadora María Eugenia Vidal inauguró el Centro Cultural de San Cayetano. Entregó además una ambulancia al intendente Miguel Angel Gargaglione.

La mandataria llegó alrededor de una hora y media después de lo previsto, a las 12.30, y en contacto con LU24 agradeció el cariño de los vecinos y se mostró “contenta por los avances de la obra de la ruta 75, el Hospital y las viviendas. Me esperan Chaves y Tandil, tenemos un día largo por delante, y en cualquier momento prometo volver a Tres Arroyos”.

A su llegada, Vidal recorrió el imponente espacio reconstruido por la Municipalidad de San Cayetano. Posteriormente presidió la ceremonia de corte de cintas junto al intendente Gargaglione, con la presencia de funcionarios de su comitiva, representantes institucionales del distrito y de localidades vecinas. Un grupo de niños se acercó también para formar parte de la inauguración formal del espacio, junto a la mandataria.

“Estoy feliz de estar en este espacio que es de ustedes, de los chicos, de los escultores, de los integrantes de Envión, de los chicos de la murga, de los abuelos de los Papelnonos. Este lugar que tuve la oportunidad de ver hoy, con todo el talento que ustedes muestran, para mí representan mucho de lo que con el presidente y el gobierno provincial hemos querido mostrar: uno, cuando pone esfuerzo, tiempo y coherencia en el trabajo, ve los resultados. Esto es una muestra del valor del trabajo de Miguel y su equipo, de los docentes, de los Talleristas, de la gente que todos los días viene a trabajar”.

“Entrar a San Cayetano y ver las máquinas en la ruta, las viviendas con los fondos distribuidos, el Hospital, es ver que las obras son realidad y no una promesa”, sostuvo Vidal en sus primeras palabras en San Cayetano.

La gobernadora aseguró además que el nuevo Centro “es la prueba de que los vecinos pueden elegir, tienen un espacio donde encontrarse, y este es el cambio más importante que vivimos desde el 10 de diciembre de 2015. No queremos que ningún ciudadano se someta ni se conforme, sino que elija desde su dignidad e identidad, y que el Estado no sea un lugar donde recurrir cuando se lo necesita, sino un apoyo para crecer”.

En el final de su discurso, Vidal prometió volver y deseó felicidad para las Fiestas a los presentes. Posteriormente se oficializó la entrega de la ambulancia 0km para el Hospital.

Gargaglione: “esta es una obra para todos”



“Quiero agradecer especialmente y darle la bienvenida a nuestra gobernadora”, señaló el intendente, con evidente satisfacción por la presencia de Vidal en su distrito. “Los sancayetanenses acabamos de recibir una ambulancia 0km para nuestro Hospital Municipal, de manos de María Eugenia Vidal. Su presencia es un orgullo para nosotros, por la impronta especial que le ha dado a la gestión, y las recorridas por el territorio que hacen ella y sus funcionarios. Que ha tenido el coraje de enfrentar al narcotráfico, de poner orden en nuestra Policía, en el Servicio Penitenciario, y en reclamar los fondos de coparticipación que son de todos los bonaerenses. Que ha sabido ejecutar obra pública dividiéndola en grandes obras que durante décadas no se hacían, como rutas, y otras de infraestructura básica, para las que se distribuyen fondos a los 137 municipios. ¿Cómo no vamos a estar contentos, si estamos empezando la emblemática ruta 75? ¿Cómo no vamos a estar contentos de recibir a la gobernadora, si hace 10 años que ningún gobernador visitaba el distrito?”, sostuvo Gargaglione.

El jefe comunal sancayetanense aseguró que “es un doble día de festejo, por la presencia de Vidal y por la apertura de este espacio emblemático, que permitirá reunir los talleres y propuestas pensados para lograr la participación e inserción social de los vecinos, desde la idea de que el conocimiento y la cultura hacen al desarrollo social. Queridos vecinos, esta es una obra para todos, y ustedes se la tienen que apropiar”.

Tras sus palabras, Gargaglione entregó a Vidal un obsequio del taller de telar del Municipio, además de un presente institucional consistente en una cartera de cuero.

El encuentro contó con la presencia de los Papelnonos, grupo de adultos mayores reconocido recientemente por LU 24 con su Agua Clara.