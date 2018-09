María Marta Naveyra pasó por “Esto es Historia”

Licenciada en nutrición además de política, María Marta Naveyra estuvo en el programa “Esto es Historia” reseñando algunos aspectos del pasado familiar.

Un bisabuelo que llegó a esta zona y fue mercachifle con estrategias comerciales especiales. Vendía en los campos los receptores de radio que dejaba para prueba en una semana.

Luego pasaba a retirar los aparatos, lo que casi nunca ocurría una vez que las familias rurales se acostumbraban a ese avance comunicacional.

Todos los Naveyra de Tres Arroyos fueron parientes, dijo, recordando que su padre fue empleado de Istilart, tuvo empresas de implementos agrícolas y finalmente vendedor de automóviles en una reconocida agencia local.

La familia se estableció en la calle Sebastián Costa, de modo que la escolaridad primaria fue realizada en la Escuela 16 y la secundaria en el Colegio Nacional, todavía en su histórico emplazamiento de calle Chacabuco.

Por influencia del doctor Andrés Naveyra se interesó por la carrera de nutricionista, por aquellos tiempos en los primeros tramos de su desarrollo.

“Recibida, ya me estaban esperando para que organizara el servicio en la Clínica Hispano Argentina donde trabajé 38 años”, recordó.

Además de hacer consideraciones sobre la evolución de la actividad, la entrevistada recordó que formó familia cuando tenía 24 años, que tuvo dos hijas y ahora con 4 nietos.

Dijo que su familia era de profunda raigambre radical y que en 2007 se acercó al Comité local para colaborar en un momento especialmente delicado de la estructura partidaria.

Posteriormente fue impulsada por el doctor Raúl Alí para una intervención más importante de modo que integró la lista de concejales que logró incorporar dos ediles.

Señaló que fue una experiencia enriquecedora y si bien ahora no tiene aspiraciones electorales está colaborando estrechamente con el bloque de Cambiemos.

El programa se había iniciado recordando un espacio radial de la década del 70 denominado Correo musical, de media hora desde las 11,30, ocasión en que se pasaban temas solicitados por carta por los oyentes.

La voz, en esa ocasión, era la de Néstor Chalde.

Posteriormente se hizo una semblanza del industrial Antonio Burattini y su emprendimiento metalúrgico, y se recordaron los temas que ocupaban la atención de los directivos de la escuela 27 a principios de los 80.

En este caso se escucharon apreciaciones de la entonces directora, Herminia Nancy Trevigno.

En el segmento deportivo se difundieron aspectos previos a la pelea que por el título argentino que desarrollaron Lorenzo García y Juan Manuel Zúñiga, quien no lograría el cetro.

En este caso el análisis de Ricardo Héctor Guido incluyendo breve saludo del propio Zúñiga.

En fútbol un empate de Boca con Velez, con goles de Maradona y Bianchi respectivamente, y un empate entre Quilmes y Sarmiento en 1998.

Alberto Deramo recordó a la pionera del deporte argentino, muerta en un accidente de aviación cuando participaba de un festival de acrobacias: Carola Lorenzini.

Se completó la enumeración de los principales acontecimientos deportivos de 1981 y se leyeron otros comentarios de temas de interés.