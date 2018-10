Mariano Hernández propone un replanteo de la Fiesta del Mate y la Torta Frita

“Fue una Fiesta que nos sobrepasó en todo sentido, hay que replantear varias cosas porque ha tomado un giro que requiere y hace que tengamos replantear cómo encaramos la séptima edición y buscar asesoramiento”, dijo Mariano Hernández, delegado municipal en Copetonas, dando cuenta de la gran cantidad de gente que apoyó la Fiesta del Mate y la Torta Frita, en su sexta edición.

“El clima fue fundamental, acompañó, pero ahora tenemos que pensar la Fiesta con otro tamaño”, dijo el funcionario y agregó que “incluso cuando se retiraba el intendente Sánchez y el Jefe de Gabinete Hugo Fernández, éste planteó la necesidad de hacer reuniones para poder pensar de otro modo la Fiesta; la idea es que nadie abandone este barco, que se sume más gente, hubo chicos que terminaron agotados, fue muy intenso”.

“Nos quedamos sin carne en la cantina a la una y media de la tarde”

“Como a cualquier organizador, no nos gusta que la gente espere, siempre tratamos de cumplir con eso, nunca tuvimos problema en la cantina; en las fiestas anteriores no hubo problemas respecto al expendio de comida y de bebida, lo que sucedió ayer, nos sobrepasó, se calculó más del doble de la cantidad del año pasado, y el sábado a la noche se reforzó, pero igual no alcanzó, porque nos quedamos sin carne a la una y media de la tarde”, graficó.

“Hubo entre diez y quince mil personas”

Respecto al número de visitantes, el número va de diez a quince mil personas, los predios para estacionar autos en el predio del ferrocarril se llenaron, y luego estacionaban en cualquier lado, ahora tendremos que ver con el dron para poder calcular, pero según los chicos del sonido, decían que el número era similar, la verdad no esperábamos tanta concurrencia, el sábado era un día un poco más doméstico que el domingo, por lo que ahora tendremos que charlar con gente que ha pasado por el crecimiento de la Fiesta; hablamos con gente de Barker que ya pasó por este momento, y nos iremos juntando; siempre hacemos un balance luego del evento, y en este caso pienso que vamos a necesitar asesoramiento”.

Colapsó la señal de Claro

Hernández dijo asimismo que “nos quedamos sin señal de Claro, la que colapsó en su momento, se hacía difícil la comunicación”, para dar cuenta de la magnitud del evento copetonense.