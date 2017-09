Mariano Mascioli expresó su descontento con el tope de horario de entrada a los boliches

El empresario bolichero, Mariano Mascioli, propietario de MGM, visitó LU 24 para expresar su descontento con el tope de horario de entrada a los boliches que fue estipulado hasta las 2 de la mañana, medida que se aplicará después de los festejos por la primavera. Mascioli planteó una cuestión lógica, espera que se concrete una nueva reunión con su presencia y además atribuyó que la problemática se generó con los menores, manifestando que es ilógico que los mayores tengan que entrar a un local bailable antes de las 2 de la mañana.

En la visita a los estudios de LU 24, Mascioli destacó que “desde mi parte lo que busco en esto es que podamos consensuar ideas y llegar a algo lógico, todo este problema se causó por menores. Cumplimos la ley de las 2 de la mañana, ¿pero qué vamos a hacer con los menores? Yo no trabajo con los menores, no quiero trabajar con ellos, pero los que lo hacen que se acaten a la situación. Cumplimos la ley completa o no la cumplimos”.

“No quiero que se haga política de esto, yo vengo acá para que busquemos una solución, el que trabaja con menores que encuadre la situación con los menores. Lo que está bien es el no rotundo a los menores, para que se frene un poco las previas y los lugares de venta de alcohol” dijo el propietario de MGM.

Entre otras apreciaciones, Mascioli manifestó que “alguien de 20, 25 años, que sale de un asado, ¿Parece lógico que tenga que entrar antes de las 2? Yo corto, pongo unos temas lentos, a las 5:30 de la mañana, tengo muchas multas por no respetar el horario de cierre, porque me he pasado 15 minutos, eso no es grave en un local que no tiene ni un inconveniente”, y agregó: “Este golpe va a ser un mes o dos de no poder facturar. Quedaron que se iba a implementar la ley a rasca tabla. De base la ley está mal con los mayores, tenemos que cuidar a los menores, tenemos que darle forma a esto. Me pone mal ver a las chicas de 14 o 15 años caminando borrachas por la calle, no la persona laburante de 30 años que quiere ir a tomar algo tenga que ir antes de las 2 de la mañana. Según dice la ley los menores tienen que estar durmiendo a las 11 de la noche”.

La solución que plantea Mascioli es que “podamos lograr una verdadera reunión, antes de salir a cortar cabezas y sacar esa ordenanza. Uno se aguanta distintos insultos porque le hacen cumplir una ley, esto arrancó por un problema de menores y un exceso de capacidad y terminó en algo que no tiene nada que ver. Pido lógica y consenso antes que se aplique esto y haya una oportunidad antes de implementarlo”.