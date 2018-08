Marini vetará una ordenanza de Cambiemos, que permite fumigar con agroquímicos a 30 metros de la planta urbana

El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, anunció esta mañana en LU24 que vetará la ordenanza presentada por el bloque de Cambiemos que permite tras ser votada en el Concejo Deliberante, realizar la fumigación aérea con agroquímicos a tan solo 30 metros de la planta urbana en el partido.

“Hace un año y medio convocamos a todos los actores del partido para tratar este tema. Participaron juntas vecinales, comisiones, INTA, productores y aplicadores. Allí se discutió y llegó el momento de presentar el proyecto de ordenanza al Concejo. Estuvo demorada 4 meses; la pasaban de una comisión a otra y 48 horas antes, se presenta uno por parte de los concejales de Cambiemos. No habían dicho nada; mis concejales no tuvieron mucho tiempo para poderla estudiarla, pero si vieron que en Benito Juárez, por ejemplo la habían hecho a 30 metros de distancia de la planta urbana y en Barker a 100 metros. Lo que pretendíamos, era que recapacitaran en que era muy cerca y también en otro punto, establecía que el municipio debería forestar la planta urbana de Juárez, Barker y demás. Eso es lo que estamos discutiendo. Tengo la minoría en el Concejo y ellos votaron afirmativamente la ordenanza que no tiene pies, ni cabeza. Tengo una Sala de Primeros Auxilios a 30 metros, barrios; un Jardín de Infantes, en fin. Ellos no permitieron cambiar nada”, detalló esta mañana.

Agregó que por estas horas el Concejo Deliberante está en un cuarto intermedio, “pero la ordenanza está votada. Este jueves se culminará la misma y ahí nosotros la vamos a vetar. Es una fija eso, está declarado”, aclaró Marini.

Remarcó también que ayer se reunieron con los vecinos que trabajaron en el proyecto, “armar esta ordenanza no fue un tema menor y acá no respetaron la voluntad del pueblo. No tuvieron en cuenta tampoco los pozos de agua”, sostuvo.

También mencionó que cuenta con mucho apoyo de los vecinos. “Se han expresado en las redes sociales, y tengo el apoyo de las instituciones que trabajaron en la ordenanza. Es la primera vez que voy a vetar una ordenanza en los años que llevo en la política”, comentó.