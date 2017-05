Mario Rodríguez, al frente de un nuevo gremio de transportistas

El tresarroyense Mario Rodríguez, quien fuera desplazado recientemente del gremio ATCADe, se hizo cargo de la conducción de la seccional Tres Arroyos de la Asociación de Transportistas de Cereales, Oleaginosas y Afines –ATCOA-, según lo anunció en una rueda de prensa en la sede gremial de Olivero – Duggan 580.

El interventor normalizador de la Asociación ATCOA, Walter Fernández, dijo que “estamos abriendo un nuevo eslabón, y queríamos venir toda la Comisión para darle el apoyo a estas personas de Tres Arroyos; nos sentimos halagados porque han confiado en nosotros, en lo que estamos haciendo y vamos a hacer, además pertenecemos a la Mesa Asesora de Transportes de la Provincia y a su Junta Fiscalizadora; estamos a disposición de todos los transportistas de la zona de la provincia de Buenos Aires”.

Juan Modesto, presidente de la agrupación agradeció “ a Mario, por la confianza de llamarnos y seguir trabajando por la tarifa, y un montón de cosas que le faltan a los camioneros, estamos trabajando para que haya mejor condición en la Playa de Camiones de Necochea, hemos trabajado para que nuestra institución no se quede con el tiempo, estamos desde 1999 que la fundamos y sufrimos una intervención más política que institucional, trabajaremos codo a codo para el beneficio del transportista.

Mario Rodríguez, en tanto, manifestó que “es de público conocimiento que yo hace una semana pertenecía a otro sindicato y fui desplazado sin motivo, y los compañeros me pidieron que no me fuera, ahí no hay ninguna comisión sino que es un dueño en el otro sindicato que hace y deshace”.

"Yo hace diez o quince años que tengo camiones y hace dos años en mi gestión estamos cobrando la tarifa y no tener que hacer paros en la rotonda y vamos a una planta y nos pagan los que ellos quieren; yo estoy con mis compañeros, trabajando de sol a sol; voy a seguir como delegado y no fallarles; en el otro sindicato me hicieron dar un paso al costado y ellos me pidieron que armara otra cosa porque ya no querían pertenecer”, aseguró.