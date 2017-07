Marta Pellegrini: “Es muy importante que la gente nos siga acompañando con su voto”

La precandidata a concejal en segundo lugar por el Movimiento Vecinal, Marta Pellegrini, visitó nuestra emisora y destacó la labor legislativa que se desarrolla en la ciudad, además de aclarar los objetivos y como se toman las decisiones respecto a la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo. También, explicó por qué el bloque que conforma, no quiso integrar la comisión investigadora por la polémica generada con el Consorcio Pavimentador.

Pellegrini consideró “un placer y un orgullo trabajar en este partido político, porque considero que el intendente y su equipo de trabajo han hecho mucho por la ciudad y es mi intención colaborar y aportar desde que mi experiencia en la educación. Orgullosa de que hayan pensado nuevamente en mí”, dijo.

Destacó además el trabajo en el Concejo Deliberante y la intensa labor que se desempeña en las comisiones. “Todos hablan de la mayoría del vecinalismo en el concejo, pero el 90 por ciento de las ordenanzas salen por unanimidad, porque hay un profundo trabajo allí en las comisiones, donde cada uno puede dar su aporte , se debate y se hace lo posible para que salga lo mejor para todos”.

En cuanto al trabajo en las localidades, Pellegrini mencionó que “el poder darle condiciones dignas, hace que la gente no se vaya de las localidades y se han hecho muchas intervenciones en materia de servicios. Siempre hemos mantenido el trabajo en las localidades y con las Sociedades de Fomento, por lo que creo que es una falacia decir que este municipio no se ha ocupado en el trabajo con las localidades, aunque queda mucho por hacer”.

En cuanto al Fondo de Financiamiento Educativo, la actual edil aclaró que “desde que se giraron las partidas, la prioridad fue trabajar con los equipos directivos y las cooperadoras, porque están en contacto permanente con las problemáticas puntuales. Tratamos de no hacer política partidaria, de hecho muchas veces tratamos de hacer acuerdos, ir después del horario en que no estén los chicos para reunirnos con la cooperadora o los directivos; el compromiso es de todos, y está en mejorar el quehacer educativo”.

Sobre el tema, remarcó que “se cree que el fondo debe destinarse a infraestructura solamente y no es ese el objetivo del fondo. Se ayuda con esos temas; pero también con las becas de chicos de localidades que viajan a estudiar a Tres Arroyos, las asistencias técnicas en los barrios que también son importantes, y se hacen acuerdos con la provincia y se trabajan en común acuerdo. Estoy convencida en que es la mejor manera”.

La precandidata también reflexionó acerca de las contras de este tipo de responsabilidades de los funcionarios: “las contras de esta función son aquellas peleas que no conducen a nada y que a veces tiñen un poco y nos deja malparados a todos en lo que debemos hacer, que es legislar para todos. Eso fue lo más difícil que me tocó entender de esa política que dificulta la labor”.

Sobre la formación de una Comisión Investigadora tras la polémica generada con el Consorcio Pavimentador, expresó: “es un tema que se venía trabajando en la Comisión de Obras Públicas; hay un expediente y se buscaba todo lo que correspondía; fuera de término apareció para ser tratado sobre tablas un proyecto del Frente Renovador. Nuestro bloque consideró que si querían conformar una comisión para investigar, para eso ya estaba siendo analizado en comisión y nuestro bloque decidió por unanimidad no formar parte, porque no tenía sentido, pero no vamos a poner palos en la rueda para que investiguen o informarse. Nunca desde el bloque la idea fue tratar de poner algo bajo la alfombra. Estaba todo como corresponde y nosotros no nos vamos a oponer. Lo único que queremos es que el tema se termine con todos los argumentos”.

Por último, manifestó que la lista que conforma “es buena” y agregó “es sumamente importante que nos sigan acompañando con su voto”.