Martín Bayúgar tuvo una grata experiencia en el Mundial de Triatlón en Chattanooga

El tresarroyense Martín Andrés Bayúgar, estuvo presente en el Mundial de Triatlón Chattanooga, Tennesee, Estados Unidos, con una buena performance completando el recorrido pese a las dificultades que se le presentaron. Bayúgar se había ganado el derecho de estar presente de la competencia en Estados Unidos, luego de haber tenido una muy buena participación en Punta del Este en noviembre del año pasado.

En diálogo LU 24, el atleta dijo que “fui corriendo de atrás, la verdad que el día estuvo muy complicado, con casi 48 horas de viaje. Fui en una época bastante complicada, con 4 o 5 huracanes y un terremoto en México y estuve muy cerca de ellos”. Pese a las dificultades que se le presentaron, Bayúgar dijo que vivió una grata experiencia: “El domingo 7:30 largaron los profesionales, yo largaba 9:30 y tuve la oportunidad de ver a los “Messi” del triatlón que acá no tenemos la oportunidad de ver, es algo que supera todo. Organizativamente el recorrido, el corte de calles, la asistencia a los atletas la verdad que fue única”.

Sobre su performance afirmó que “a pesar del poco descanso me encontré con un agua complicada y una bici con piñón grande y plato chico, estuve una hora y cuarto prácticamente arriba de los pedales, arrancamos con el río en contra y una subida de 25 kilómetros que te dejaba bastante cansado para lo que quedaba. A pie fui bastante bien, que era lo que menos me esperaba es en lo que mejor me fue”.

Bayúgar sostuvo que “el objetivo está más que cumplido, yo quería completar el recorrido, espero poder clasificar nuevamente y estar otra vez en un Mundial. Allí están los mejores profesionales y amateur de todo el mundo, fue un espectáculo la verdad que emocionante” y agregó que para lo que viene espera “tratar de solucionar mi lesión, mi idea final es ir a Hawaii que es el doble de distancia en 2019, así que vamos a encarar lo que viene con la mejor”.