Martín Garrido abogó por más participación en la organización de la Fiesta del Trigo

El concejal Martín Garrido hizo un buen balance de la 49ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo, celebró que la organización se haya abierto a la participación de los distintos bloques que componen el Concejo y abogó porque se continúe en esta línea para la celebración número 50.

“Siempre apoyamos la Fiesta, y en este caso, entendemos que más allá de alguna cosa por ajustar, tuvo un respaldo muy importante de la gente, sobre todo en las jornadas del viernes y el domingo cuando el clima fue más favorable. Algunas novedades fueron interesantes, como el patio cervecero. Y lo que reclamamos por allí es que no se logró cumplir con la ordenanza de jóvenes y cultura, por la que se podrían haber entregado entradas a los jóvenes para los espectáculos pagos como pasó el año pasado. Lo cierto es que este año no se pudo conformar el Consejo de Jóvenes”, señaló.

Por otra parte, el edil advirtió que “por allí habría que revisar algunas cuestiones como la Muestra Comercial; qué pasó con las instituciones y los costos que deben afrontar para participar y el saldo que les queda, porque el clima del sábado los perjudicó y la gran mayoría quizá no pudo hacer la diferencia que esperaba”.