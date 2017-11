Martín Garrido aseguró que no negociará con Cambiemos por el Concejo

La elección de nuevas autoridades en el Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre sigue dando lugar a comentarios y reuniones de pasillo en la planta alta del Palacio Municipal. Al respecto, el edil del Frente para la Victoria, Martín Garrido, advirtió que “no negociaremos nada con Cambiemos, porque nosotros somos parte de una fuerza que está en la vereda de enfrente de sus políticas, de manera que no acompañaremos que sean autoridad en el Concejo”.

“Estamos abiertos a cualquier tipo de llamado y búsqueda de consenso con las otras dos fuerzas”, dijo Garrido respecto del Movimiento Vecinal y el Frente Renovador. “Tenemos cuatro votos, así que esperamos la convocatoria formal de cualquiera de ellos. No obstante, es cierto que el Frente Renovador ha dicho que quiere hacer valer los resultados de octubre, pero las elecciones son coyunturas, y ellos siguen siendo la fuerza minoritaria en el Concejo, así que no tienen chapa para exigir nada”, sostuvo, para luego admitir que “hay un trascendido respecto de que Mercedes Moreno podría presidir el Concejo, no es más que eso, pero sin duda es alguien de diálogo y con capacidad para hacerlo”.