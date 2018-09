Martín Garrido: “Cambiemos es muerte”

Tras la muerte de un joven de 13 años en Chaco en uno de los saqueos que se dio en la localidad de Presidente Sáenz Peña, el concejal de Unidad Ciudadana en nuestra ciudad, Martín Garrido, apuntó contra los referentes locales de Cambiemos en una publicación en su Facebook personal.

Pese a que según la autopsia realizada al menor de 13 años y declaraciones del fiscal Marcelo Soto, de que la bala que mató al chico salió de un arma casera, Garrido cargó duramente contra el Gobierno Nacional y a los allegados a Cambiemos en Tres Arroyos.

“Ahí lo tenes, mientras Carrió dice divertirse con la crisis, mientras Macri, Vidal y toda la manga de impresentables pegan volantazos, mientras la UCR vuelve a ser cómplice, un pibe de 13 años es asesinado… Por pobre, por “cabeza”, por tener hambre, mataron a un pibe… Esto es la derecha, esto es lo que representan Meo Guzmán, Aprile, Rodera, Espeluse y Groenenberg en nuestra ciudad… #CambiemosEsMuerte”, sostuvo en declaraciones en su perfil de Facebook.

Además, el concejal habló con LU 24 al respecto y dijo que “uno sabe quiénes son los representantes en Tres Arroyos y no voy a hacer responsable de una muerte a Matías Meo Guzmán, la sociedad tresarroyense tiene que tener en claro quiénes son los representantes tresarroyenses de Cambiemos”.

“Este Gobierno está haciendo un verdadero desastre, matan de hambre al pueblo, el pueblo pasa frío, hay una crisis salvaje que no saben cómo manejar, mataron a un pibe de 13 años, empezamos con los mismos problemas del pasado, del 2001, la gente no sabe qué hacer”, explicó.

“Si un referente nacional mío dice una “guasada” lo primero que hago es dar un paso al costado como ya lo he hecho. Hasta cuando esta gente va a seguir con una sonrisa o caminando como si nada por la calle. Meo Guzmán es presentante de Lilita Carrió en Tres Arroyos, Aprile de Macri y Vidal en nuestra ciudad”, indicó Garrido.