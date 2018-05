Martín Garrido, en su casa pero con reposo

El concejal Martín Garrido (UC) volvió a su casa tras haber permanecido unas horas internado en la Clínica Hispano Argentina, tras una descompensación que afectó su tensión arterial. Los médicos le recomendaron, no obstante, reposo absoluto, y por ese motivo no podrá estar presente en la sesión de esta tarde en el Concejo Deliberante.

“Ya no me duele el pecho y la presión está bien; en 48 horas tengo que repetir los análisis”, dijo a esta radio por comunicación telefónica.